MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La crise de la COVID-19 a amené le gouvernement du Québec à revoir ses priorités afin de favoriser la relance économique. Parmi ces priorités figurent l'autonomie alimentaire. Manger local, québécois à longueur d'année, est un rêve possible et c'est la mission que les producteurs en serre du Québec et le gouvernement du Québec se sont donnée.

Des entreprises d'ici, telles que Les Productions Horticoles Demers, Les Herbes Gourmandes, Serres Royales, Serres Toundra, Excel Serres et Hydroserre mettent les bouchées doubles pour contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec en misant sur l'augmentation de la production de fruits et de légumes en serre. En étroite collaboration avec Aliments du Québec, Hydro-Québec, Desjardins Entreprises et Les Industries Harnois, ces entreprises lancent une campagne promotionnelle qui vise à mettre en valeur les fruits et les légumes de serre du Québec.

La campagne vise à sensibiliser les consommateurs québécois à l'achat local de produits frais, naturels et de haute qualité, à longueur d'année. Les principaux objectifs de cette campagne sont de faire connaître les avantages distinctifs et d'améliorer l'identification des fruits et des légumes de serre du Québec chez les détaillants.

En lien avec les engagements du gouvernement, les serristes souhaitent doubler la production de fruits et de légumes de serre sur une période de cinq ans. Cet objectif permettra au Québec de réduire sa dépendance aux produits de l'extérieur en offrant à la population québécoise des produits locaux et de haute qualité tout au long des quatre saisons.

« Nous sommes heureux de répondre à la demande de la population québécoise en produits frais, naturels et de haute qualité. Avec cette campagne promotionnelle et l'appui de nos partenaires, nous souhaitons que les fruits et les légumes en serre soient davantage visibles pour les consommateurs québécois, et ce, tout au long de l'année », mentionne Sylvain Terrault, président d'Hydroserre, au nom des entreprises impliquées dans cette campagne.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE

L'apport des différents partenaires permet non seulement une meilleure visibilité des produits en serre dans le marché québécois, mais contribue également à ce que la production soit bénéfique pour l'économie locale et le développement durable du Québec.

« Le contexte hors du commun des derniers mois a accentué l'intérêt de la population pour les aliments locaux. En collaboration avec les producteurs en serre du Québec, nous sommes fiers de contribuer à accroître le positionnement des produits d'ici et de répondre au désir des Québécois quant à l'achat local, mais aussi de contribuer directement à l'effort collectif de toute l'industrie bioalimentaire pour assumer davantage d'autonomie alimentaire », ajoute Marie Beaudry, directrice générale d'Aliments Québec.

Avec une réduction des coûts d'électricité pouvant aller jusqu'à 40 %, Hydro-Québec contribuera à ce que les serristes augmentent leur production et se démarquent. « Le plus grand défi à l'autonomie alimentaire, c'est l'accessibilité à tous. Les aliments produits ici doivent être abordables et offrir un juste prix aux agriculteurs et agricultrices. Cela passe par une réduction des coûts de production, notamment le coût de l'énergie », explique François Désautels, délégué commercial responsable du marché agroalimentaire d'Hydro-Québec.

La production en serre du Québec contribue également au développement économique du Québec. Comptant près de 550 entreprises serricoles sur l'ensemble du territoire, celles-ci contribuent à la vitalité des régions par la création d'emplois et son activité économique. En soutenant le secteur serricole, c'est toute une filière hautement technologique qui se développe, comprenant des fournisseurs d'équipements et d'intrants, des centres de recherches et d'innovation, des experts en agronomie, en énergie et autres…

À cet effet, Desjardins Entreprises s'investit dans des initiatives qui valorisent l'engagement social par un volet communautaire ou environnemental, en plus de s'impliquer dans le développement économique de la province. « En s'associant aux entreprises en production serricole du Québec, Desjardins Entreprises souhaite encourager les entrepreneurs d'ici, en plus de favoriser une économie durable, tout en contribuant à la vitalité de plusieurs collectivités en région », soutient Sylvain Morel, agronome et vice-président, Marchés agricole et agroalimentaire au Mouvement Desjardins.

« En plus de soutenir les entreprises québécoises pour stimuler l'économie de la province, les Industries Harnois collaborent avec les producteurs en serre du Québec pour sensibiliser les communautés aux bienfaits de l'agriculture en serre. Par ce partenariat, nous souhaitons développer l'industrie serricole et ainsi propulser l'autonomie alimentaire du Québec », ajoute Patrice Harnois, président-directeur général d'Industries Harnois.

Dans un climat nordique, la production en serre est le mode de production par excellence pour offrir des produits frais à l'année aux consommateurs. Grâce à l'engagement des Productions Horticoles Demers, des Herbes Gourmandes, de Serres Royales, de Serres Toundra, d'Excel Serres et d'Hydroserre, et de leurs partenaires Aliments du Québec, Hydro-Québec, Desjardins Entreprises et Industries Harnois Inc, le Gouvernement du Québec peut compter sur le secteur serricole pour soutenir le développement d'une offre de fruits et de légumes frais à l'année produits dans le plus grand respect de l'environnement pour la population québécoise.

SOURCE Les producteurs en serre du Québec

Renseignements: POUR INFORMATION ET ENTREVUE : Marc-André Dusfresne, 514 358-5560, [email protected]