Grâce à l'utilisation de la technologie novatrice québécoise de leur partenaire Gigrow, soit la culture par rouleau rotatif horizontal, les Fermes urbaines Gigrow offriront une production atteignant quatre millions de laitues par année ainsi que d'autres produits végétaux, le tout avec une utilisation réduite d'eau, une culture sans contaminants et stable tout au long de l'année. C'est d'ailleurs ce qui les distingue des méthodes agricoles traditionnelles établies à travers le monde.

« La culture par rouleau rotatif horizontal est l'une des solutions les plus durables pour l'avenir de l'agriculture, explique André Tremblay, président des Fermes urbaines Gigrow. Nous sommes fiers d'offrir une alternative plus écologique dont l'empreinte carbone peut être jusqu'à cinq fois moins élevée que d'autres pratiques agricoles! Nos fermes seront opérées dans un environnement contrôlé et disponibles 365 jours par année. Nous ne sommes donc pas tributaires des saisons ou de la météo. Voilà une avancée significative vers l'autonomie alimentaire du Québec! »

Avec cette nouvelle infrastructure, les Fermes urbaines Gigrow ont pour objectif de contribuer à soutenir les efforts gouvernementaux en matière d'autonomie alimentaire, et ce, grâce à une production locale et constante. Cette première ferme urbaine constitue un premier jalon pour l'entreprise, alors que celle-ci vise la construction de trois à quatre autres installations similaires à travers le Québec d'ici cinq ans. De plus, puisque la technologie utilisée répond à tous les critères de l'agriculture biologique, l'entreprise vise prochainement à obtenir la certification bio pour ses cultures.

« La Ville de Varennes a pour objectif de devenir une référence en matière de développement durable au Québec, a exprimé M. Martin Damphousse, maire de Varennes. Nous sommes donc très heureux d'accueillir une entreprise comme les Fermes urbaines Gigrow, dont la mission s'accorde parfaitement aux valeurs de notre ville. »

Les Fermes urbaines Gigrow sont nées d'une volonté de ses fondateurs d'instaurer des pratiques agricoles s'inscrivant dans une perspective durable. La technologie de culture par rouleau rotatif horizontal Gigrow permet d'optimiser le cycle de production des végétaux tout en limitant la consommation d'eau et les pertes d'énergie. L'entreprise a pour mission d'offrir des aliments locaux de qualité aux consommateurs québécois et canadiens grâce à un processus hautement contrôlé selon les meilleures pratiques de production et d'hygiène de l'industrie alimentaire.

