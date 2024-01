Vernissage Exposition des artistes émergents

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Le Musée et Centre d'art de Montréal est ravi d'annoncer le vernissage de la 11e Exposition des artistes émergents, qui aura lieu le 10 février 2024, de 18 h à 21 h au 1844, rue William.

L'exposition des artistes émergents est une célébration du talent artistique local, présentant les œuvres des artistes émergents les plus prometteurs de la ville. Elle sera ouverte au public gratuitement du 10 au 25 février.

Le Musée et Centre d'art de Montréal reconnaît que de nombreux artistes émergents sont au début de leur parcours artistique et, à ce titre, nous avons crée une occasion unique pour partager et promouvoir la culture locale. Cette exposition collective a pour but de soutenir et d'encourager les artistes et leur offre une plateforme pour partager leurs perspectives uniques avec la communauté montréalaise.

Les visiteurs peuvent s'attendre à être captivés par une sélection d'œuvres d'art diverses et fascinantes. Que vous soyez un amateur d'art chevronné ou que vous commenciez à peine à explorer le monde des arts visuels, chacun y trouvera son compte. Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer les artistes et peut-être même d'acquérir une œuvre d'art!

Profitez de l'occasion pour découvrir la nouvelle génération de talents artistiques à Montréal. Rejoignez-nous le 10 février 2024, de 18 h à 21 h, au 1844, rue William pour une soirée d'art, de créativité et de communauté.

Pour plus d'informations sur l'exposition des artistes émergents, veuillez visiter https://www.montrealartcenter.com/event-details/emerging-artists-exhibition-grand-opening-night-1, ou nous contacter au (514) 667-2270 ou à [email protected].

À propos :

Le Musée et Centre d'art de Montréal est fier d'être un organisme à but non lucratif voué à l'enrichissement de l'art et de la culture dynamiques de Montréal. Par le biais de diverses initiatives et expositions, nous visons à créer des occasions pour les artistes de présenter leur travail, d'établir des liens avec la communauté et de bâtir des carrières fructueuses dans le domaine des arts.

SOURCE Musée et centre d''art de Montréal / Montreal Art Center & Museum

Renseignements: Bella Rohachova, Courriel : [email protected], Téléphone : 514-667-2270, Site Web : montrealartcenter.com