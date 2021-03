TORONTO, le 5 mars 2021 /CNW/ - Santen Canada Inc., filiale de Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (« Santen »), société internationale œuvrant exclusivement dans le domaine de l'ophtalmologie, a annoncé aujourd'hui que VerkaziaMC (émulsion ophtalmique topique de cyclosporine, 0,1 % p/v) en gouttes ophtalmiques est désormais inscrit sur la Liste des médicaments provinciale du Québec pour traiter la kératoconjonctivite vernale (KCV) grave.

VerkaziaMC a été approuvé pour le traitement de la KCV grave chez les enfants de 4 ans à l'adolescence par Santé Canada en 20181.

« C'est avec plaisir que Santen apprend le remboursement de Verkazia pour les patients qui vivent avec la KCV grave au Québec, déclare Carol Stiff, dirigeante de Santen Canada. En tant qu'entreprise qui se consacre à l'ophtalmologie, nous faisons notre possible pour limiter, à l'échelle mondiale, les pertes d'opportunités sociales et économiques causées par les affections oculaires et nous espérons que cette décision contribuera à étendre l'accès de cette population canadienne mal desservie. »

À propos de la kératoconjonctivite vernale

La KCV est une affection oculaire allergique rare et récurrente qui touche plus fréquemment les enfants et les adolescents. Elle cause une inflammation grave de la surface oculaire. Les principaux symptômes de la KCV - photophobie, larmoiement, démangeaisons et écoulement de mucus - peuvent empêcher les personnes atteintes de mener leurs activités quotidiennes2,3,4. Environ un tiers des cas de KCV sont considérés comme graves et, sans traitement adéquat, ils peuvent entraîner des ulcères cornéens, voire une perte de vision5.

À propos de VerkaziaMC

VerkaziaMC (émulsion ophtalmique topique de cyclosporine, 0,1 % p/v) est indiqué pour le traitement de la KCV grave chez les enfants de 4 ans à l'adolescence1. La fréquence de traitement recommandée approuvée par Santé Canada est une goutte de Verkazia quatre fois par jour (matin, midi, après-midi et soir) dans chaque œil touché. Cesser le traitement si aucune atténuation des signes et des symptômes de la kératoconjonctivite vernale n'est constatée. Le traitement peut être poursuivi en utilisant la dose recommandée ou en diminuant la dose à une goutte deux fois par jour une fois les signes et les symptômes atténués adéquatement. Cesser le traitement une fois les signes et symptômes disparus et recommencer le traitement si ceux-ci réapparaissent.

À propos de Santen

En tant qu'entreprise spécialisée en ophtalmologie, Santen effectue de la recherche et du développement. Elle met en marché et vend également des produits pharmaceutiques, des produits en vente libre et des appareils médicaux. Leader du marché pour les produits pharmaceutiques ophtalmiques sur ordonnance au Japon, Santen contribue désormais aux soins de patients dans plus de 60 pays. Grâce à ses connaissances scientifiques et ses compétences organisationnelles accumulées pendant près de 130 ans, l'entreprise fournit des produits et des services qui améliorent le bien-être des patients et de leurs proches, ainsi que celui de la société, par voie de conséquence. Pour en savoir plus, visitez les sites Web de Santen www.santencanada.ca et www.santenusa.com (siège social nord-américain).

Contact

Steve Kelly

Communications d'entreprise

Santen, Inc.

[email protected]

+1 (510) 882-6600

_________________________

1 Monographie de produit de VerkaziaMC (émulsion ophtalmique topique de cyclosporine, 0,1 % p/v), Santen Incorporated, 21 décembre 2018.

2 Kumar S. Vernal keratoconjunctivitis: a major review. Acta Ophthalmol 2009;87:133-147.

3 Leonardi A. Management of vernal keratoconjunctivitis. Ophthalmol Ther. 2013;2:73e88.

4 Sacchetti M, et al. Development and testing of quality of life in children with vernal keratoconjunctivitis questionnaire. Am J Ophthalmol 2007;144:557-563.

5 Bremond-Gignac D, et al. Prevalence of vernal keratoconjunctivitis: a rare disease? Br J Ophthalmol 2008;92:1097-1102.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1450116/Santen_Pharmaceutical_Logo.jpg

SOURCE Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Liens connexes

https://www.santenusa.com