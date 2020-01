Verkada mobilise 80 M$ à une évaluation de 1,6 G$; la société investit le marché du contrôle des accès de 7 G$

Triplé ses revenus, les clients existants représentant la moitié des achats.

Ouvert son premier bureau international à Londres.

Multiplié son personnel par 3, portant celui-ci à 300 et prévoyant atteindre 800 d'ici la fin de 2020.

prévoyant atteindre 800 d'ici la fin de 2020. Élargi son programme mondial de partenaires intermédiaires à plus de 1 100 revendeurs.

Lancé neuf nouveaux modèles de caméra et plusieurs fonctionnalités essentielles, comme l'analyse de personnes et de véhicules.

« Nos clients se fient à leurs systèmes de sécurité pour protéger l'actif le plus précieux dont ils disposent : les gens. Or, en dépit de la nature essentielle de la sécurité vidéo pour les entreprises, la plupart des sociétés continuent de se fier à des systèmes dépassés qui n'offrent pas les avantages propres à une solution d'abord et avant tout logicielle », affirme Filip Kaliszan, chef de la direction et cofondateur de Verkada. « Les produits de sécurité in situ de Verkada et ses logiciels infonuagiques permettent aux professionnels de la sécurité et des TI de mieux voir les risques de sécurité qui guettent leurs organisations, et ce, qu'elles disposent d'un seul bâtiment ou qu'elles comptent des milliers de points d'emplacements répartis partout sur la planète. Cette visibilité leur permet de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux : agir. » Kaliszan estime que Verkada est « la couche logicielle de sécurité physique qui est essentielle pour chaque immeuble, et aussi la fondation de l'infrastructure IdO de toute grande entreprise ».

Pour que cette vision puisse se concrétiser, Verkada annonce aujourd'hui une nouvelle gamme de produits destinés au contrôle des accès. La sécurité vidéo et le contrôle des accès sont traditionnellement des produits autonomes. Le fait de les rassembler offre un grand nombre de nouvelles façons permettant d'améliorer la sécurité des immeubles. Alors que des douzaines de clients en mode bêta sont déjà en ligne et que 1,7 million d'événements d'accès ont été pris en charge, Verkada prévoit mettre son produit en marché au printemps 2020.

« Les avantages de l'intégration de la sécurité vidéo et du contrôle des accès vont au-delà de la simplicité de la gestion quotidienne. Nous pouvons mettre rapidement à l'échelle le système sans éponger les coûts indirects liés à l'infrastructure. Cette efficacité nouvelle permet de maintenir des équipes de petite taille sans pour autant compromettre la sécurité. La voie menant à l'innovation est claire, et Verkada se rue dans la bonne direction », soutient Ryan Hamrick, chef de l'immobilier à Virtual Kitchen Co.

Verkada invite les clients intéressés à participer à l'essai bêta à en faire la demande à l'adresse verkada.com/access-control/.

À propos de Verkada

Verkada est le leader de la sécurité vidéo infonuagique pour entreprises. Verkada conjugue du matériel in situ à une plate-forme logicielle hébergée tout-en-un qui offrent aux clients un aperçu en temps réel de chaque division de leur entreprise. Conçu dans une optique de simplicité, Verkada n'exige pratiquement aucun effort à l'installation, à l'entretien, ni à la gestion. Offrant une garantie de 10 ans à l'avant-garde de l'industrie, Verkada fournit à des milliers d'organisations la plus récente technologie de sécurité sans qu'elles aient à se soucier de la gestion des coûts indirects ou imprévus au fil du temps.

Parmi les investisseurs, mentionnons les sociétés de capital-risque First Round Capital, Felicis Ventures, Meritech Capital, Sequoia Capital et Next47. À ce jour, Verkada a réussi à mobiliser 139 M$ en financement.

