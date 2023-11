Verismo Therapeutics annonce une présentation au CTCI 2023

PHILADELPHIE, 3 novembre 2023 /CNW/ - Verismo Therapeutics, une entreprise CAR-T en phase clinique qui met au point une nouvelle technologie de plateforme KIR-CAR, a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une présentation à la 38e assemblée annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2023), qui aura lieu à San Diego et virtuellement du 1er au 5 novembre 2023.

Détails de la présentation :

Titre : Preclinical potency assessment of SynKIR-110, a mesothelin-specific KIR-CAR T cell therapy for mesothelioma

Numéro du résumé : 321

Date et heure : vendredi 3 novembre de 12 h à 13 h 30 et de 17 h 10 à 18 h 40

Auteurs de la présentation : Dr Jun Xu, et Dre Laura Johnson

Description : Nous avons mené des études in vivo sur l'efficacité afin d'évaluer l'impact de la dose de cellules T de la première thérapie cellulaire KIR-CAR T spécifique à la mésothéline (SynKIRTM-110) dans un modèle de xénogreffe de souris NSG de mésothéliome humain. Nos données démontrent pour la première fois que l'efficacité anti-tumorale du SynKIRTM-110 dépend de la dose et est plus puissante que celle des cellules T CAR MSLN-41BBz précédemment évaluées en clinique. Cette efficacité accrue du SynKIRTM-110 a été observée près de la tumeur primaire et aux sites métastatiques, comme l'a démontré l'analyse histopathologique. Cette efficacité accrue n'a eu aucune incidence sur les marqueurs sériques de toxicité, qui sont demeurés les mêmes peu importe les traitements CAR/KIR-CAR. Ces données soutiennent le développement clinique de SynKIRTM-110 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. SynKIRTM-110 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I STAR-101 (NCT05568680).

À propos de la plateforme KIR-CAR

La plateforme KIR-CAR est une thérapie cellulaire CAR T à double chaîne et elle a été démontrée dans des modèles animaux précliniques comme capable de maintenir les fonctions antitumorales des cellules T même dans le cadre de tumeurs solides difficiles. Le DAP12 agit comme une nouvelle molécule costimulatoire pour les lymphocytes T en utilisant des voies supplémentaires de stimulation des lymphocytes T, en soutenant davantage l'expression des récepteurs chimériques et en améliorant la persistance fonctionnelle des lymphocytes T KIR-CAR. Cette fonction et cette persistance continues des cellules T peuvent mener à une régression continue des tumeurs solides dans les modèles précliniques, y compris celles qui résistent aux thérapies cellulaires traditionnelles CAR T. La plateforme KIR-CAR fait actuellement l'objet d'un examen en combinaison avec d'autres technologies émergentes.

À propos de Verismo Therapeutics

Verismo Therapeutics est un pionnier de la technologie KIR-CAR à double chaîne. Son actif principal SynKIR™-110 fait l'objet d'un premier essai clinique chez l'humain. Verismo est la seule entreprise à développer la plateforme KIR-CAR, un récepteur NK modifié conçu pour améliorer la persistance et l'efficacité contre les tumeurs solides agressives. La plateforme KIR-CAR a été développée spécifiquement pour les tumeurs solides avancées, un domaine de besoins médicaux importants non satisfaits. Pour en savoir plus : www.verismotherapeutics.com

