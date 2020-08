Cette acquisition entraîne la création d'une puissance mondiale en matière de solutions de gestion de chaînes d'approvisionnement et des risques constituant le seul fournisseur de solutions mettant l'accent sur l'identification et l'atténuation des risques au niveau de l'entreprise, des travailleurs et des lieux de travail.

HOUSTON, 18 août 2020 /CNW/ - Veriforce, le fournisseur de solutions de gestion des risques et de la conformité en matière de chaînes d'approvisionnement connaissant la croissance la plus rapide de l'industrie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise ComplyWorks établie à Calgary, en Alberta, qui est le fournisseur de solutions de gestion de la conformité chef de file au Canada. L'entreprise fusionnée entraîne la création d'une plateforme mondiale de technologie et de services offrant à 800 entreprises de pointe dans 120 pays ayant plus de 50 000 entrepreneurs et des millions de travailleurs individuels un large éventail de pratiques d'atténuation des risques conçues pour assurer la sécurité et la conformité des opérations commerciales.

Veriforce et ComplyWorks offrent des services à des clients multinationaux de petite, moyenne et grande taille, œuvrant dans divers secteurs d'activité. L'entreprise fusionnée offrira des solutions de gestion des risques tierces de pointe à des entreprises internationales de premier plan.

L'acquisition de ComplyWorks représente un jalon important pour Veriforce, car elle lui permet de renforcer son engagement visant à aider les entreprises à assurer la gestion de leur main-d'œuvre tierce, à naviguer dans les environnements complexes en matière de sécurité et de réglementation, et à gérer la continuité opérationnelle et le risque sur le plan de la durabilité environnementale. L'ajout de ComplyWorks au réseau Veriforce permet d'élargir la base d'industries et de positionner la nouvelle entreprise en tant qu'acteur dominant au sein du secteur de la gestion des risques en matière de chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis de l'acquisition ComplyWorks et de ce que cela apporte au réseau Veriforce », a indiqué Colby Lane, président-directeur général de Veriforce pour l'entreprise fusionnée. « Il s'agit d'une entreprise bien établie ayant une riche histoire, des clients fidèles, un talent exceptionnel et une forte présence à l'échelle mondiale, qui jouera un rôle déterminant dans le cadre de notre stratégie prospective. Notre entreprise fusionnée est maintenant au premier plan de l'industrie en ce qui a trait aux clients desservis, à la portée mondiale, à l'étendue des solutions offertes et à la croissance. »

« À une époque où la sécurité et la gestion des risques sont des enjeux de premier plan pour les entreprises à l'échelle mondiale, nous sommes honorés de nous unir à Veriforce afin d'offrir la solution la plus complète de l'industrie pour la gestion des risques », a indiqué Cal Fairbanks, ancien président et président-directeur général de ComplyWorks, qui agira dorénavant à titre de conseiller stratégique auprès de l'entreprise fusionnée.

Veriforce a été conseillée par Harris Williams LLC, qui a agi à titre de conseiller financier, et par Kirkland & Ellis LLP et McMillan LLP qui ont agi à titre de conseillers juridiques. ComplyWorks a été conseillée par Dentons, qui a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de Veriforce

Veriforce® est un chef de file reconnu dans la prestation de solutions exhaustives et intégrées de gestion des risques en matière de chaînes d'approvisionnement utilisées à l'appui de la sécurité des travailleurs et de l'optimisation du rendement opérationnel. La plateforme SaaS de sécurité et de conformité, les pratiques d'intégrité des données et de vérification, ainsi que les programmes de formation normalisés en matière de sécurité de l'entreprise aident les organisations de pointe à assurer la sécurité et la conformité au sein de leurs chaînes d'approvisionnement et jusqu'au niveau des travailleurs.

Veriforce a fait l'acquisition en août 2020 de l'entreprise ComplyWorks établie au Canada, créant ainsi le plus important réseau mondial de gestion des risques et du rendement de chaînes d'approvisionnement, composé de plus de 800 clients qui recrutent, de plus de 50 000 sociétés contractantes, de 9 000 formateurs accrédités en sécurité et évaluateurs autorisés, et de plus de 2,5 millions de travailleurs. C'est ce réseau qui fait de Veriforce un partenaire de choix pour les entreprises qui souhaitent s'assurer de disposer d'une main-d'œuvre tierce sécuritaire et qualifiée, demeurer à l'affût des risques et atteindre un rendement opérationnel optimal. L'entreprise compte des bureaux aux États-Unis à Houston et à Covington (Louisiane), et au Canada à Calgary (Alberta) et à Toronto (Ontario).

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.veriforce.com.

À propos de ComplyWorks

ComplyWorks est un chef de file mondial dans le domaine de la gestion de la conformité. Depuis sa création en 2004, l'entreprise a élargi sa présence dans plus de 120 pays tout en maintenant l'accent sur les besoins de ses clients. Les solutions Web de l'entreprise couvrent le cycle de vie complet de la conformité et englobent la gestion des entrepreneurs, la gestion de la main-d'œuvre, la gestion des lieux de travail et les paiements. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.complyworks.com.

