Vérificateur général du Québec - Le gouvernement accueille favorablement les recommandations de deux rapports

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annoncent aujourd'hui avoir pris acte des recommandations contenues dans deux audits de performance du Vérificateur général du Québec (VGQ). Ceux-ci portent respectivement sur la planification de l'hébergement public de longue durée pour les personnes aînées en grande perte d'autonomie et la gestion des équipements de protection individuelle (ÉPI) pendant la pandémie.

Concernant le premier audit, les ministres rappellent que les recommandations formulées par le VGQ s'inscrivent en parfaite complémentarité avec les mesures prises par le gouvernement ces derniers mois et sont cohérentes avec les objectifs et les orientations poursuivis dans les travaux réalisés actuellement. Parmi les nombreuses actions qui ont déjà été mises de l'avant et qui répondent aux constats du VGQ, on trouve :

les projections de besoins de places en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et en ressource intermédiaire et de type familiale (RI-RTF) réalisées en 2018 sur la base de l'évolution démographique;

le développement des maisons des aînés et maisons alternatives;

la mise en œuvre de la Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée. Celle-ci énonce des orientations générales et inclusives, qui s'appliquent à tous les types d'hébergement de longue durée;

le Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Pour le mieux-être des personnes hébergées;

les investissements additionnels pour l'ajout de personnel en CHSLD et l'amélioration du soutien à domicile pour bonifier les soins et services aux personnes proches aidantes.

Audit sur les ÉPI

Le gouvernement prend également acte des recommandations de l'audit sur les ÉPI et considère qu'il peut apporter des améliorations au processus d'acquisition de ces équipements dans un contexte de pandémie. Le ministre Dubé rappelle toutefois que la pandémie de la COVID-19 est une situation inédite qui n'a rien de comparable et que le défi de constituer une large réserve était difficile à plus long terme, notamment parce que :

les ÉPI ont une durée de vie d'environ trois ans;

ils sont utilisés en fonction des recommandations et directives, qui évoluent et s'adaptent selon les connaissances, le virus, etc.;

en situation comme celle vécue pendant la première vague de la pandémie, la consommation augmente de façon si importante que les stocks s'écoulent très rapidement.

Rappelons que des actions ont été menées dès le mois de janvier 2020 concernant les ÉPI. Tout de suite après la première vague, l'approvisionnement était régularisé et il n'y a pas eu d'enjeu d'approvisionnement ou de distribution lors des vagues suivantes.

Citations :

« Je remercie les équipes du Vérificateur général de s'être penchées sur ces questions cruciales. D'ailleurs, nous avons beaucoup appris de la première vague de la pandémie, qui a pris le monde entier par surprise. C'est pourquoi nous nous sommes dotés d'un plan pour la deuxième vague qui prévoyait notamment d'avoir une réserve de 4 à 6 mois d'EPI. Nous poursuivons nos efforts et nous comptons bien nous inspirer des constats de ces deux audits pour bonifier nos approches de manière encore plus exemplaire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le vieillissement de notre population nous amène à nous assurer de la planification des soins et services de longue durée pour les personnes aînées en grande perte d'autonomie. Notre gouvernement s'engage à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux recommandations formulées à son attention. Soulignons toutefois que de nombreuses initiatives sont déjà déployées. Celles-ci auront un effet bénéfique notable et durable sur la qualité et la sécurité des milieux de vie qui hébergent ces personnes. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Parmi les actions réalisées qui vont dans le sens des recommandations du VGQ, soulignons également le plan d'action Un Québec pour tous les âges 2018-2023 , qui recense les investissements importants consacrés aux soins et services en CHSLD, dont l'amélioration des soins d'hygiène et de la qualité de la nourriture, en plus de rappeler l'importance de la démarche pour favoriser les meilleures pratiques en soins à domicile;

, qui recense les investissements importants consacrés aux soins et services en CHSLD, dont l'amélioration des soins d'hygiène et de la qualité de la nourriture, en plus de rappeler l'importance de la démarche pour favoriser les meilleures pratiques en soins à domicile; Le projet majeur des maisons des aînés et maisons alternatives permettra de renouveler graduellement les CHSLD de partout au Québec et d'offrir aux résidents des milieux de vie modernes, plus fonctionnels et, surtout, à dimension humaine et centrés sur leurs besoins, qui se rapprochent davantage de ce qu'ils avaient à domicile.

Mentionnons par ailleurs que des évaluations ont été effectuées entre 2005 et 2020, notamment sur une période de 10 ans. Le constat du VGQ est que ces évaluations auraient dû être faites sur une plus longue période (15 ans).

2020, notamment sur une période de 10 ans. Le constat du VGQ est que ces évaluations auraient dû être faites sur une plus longue période (15 ans). Pour le suivi des recommandations, le ministère de la Santé et des Services sociaux devra prendre en compte la disponibilité de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Divers travaux sont poursuivis pour rendre la gestion des approvisionnements plus efficiente, notamment la prise d'inventaire dans les établissements, la création d'outils d'aide à la décision, la mise en place de la stratégie d'approvisionnement basée sur les bonnes pratiques et le maintien d'une réserve ministérielle comportant plus 1 500 produits différents qui représente l'équivalent de 12 semaines de consommation en temps de pandémie pour les produits ciblés.

