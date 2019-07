Verb Surgical annonce la nomination de Kurt Azarbarzin au poste de président et chef de la direction

MOUNTAIN VIEW, Californie, 24 juillet 2019 /CNW/ - Verb Surgical Inc. a annoncé aujourd'hui que Kurt Azarbarzin s'est joint à la société à titre de président et chef de la direction, avec prise d'effet immédiate.

« Je suis incroyablement honoré et enthousiaste d'avoir l'occasion de diriger Verb », a déclaré M. Azarbarzin. « La société a une vision incroyable de l'avenir de la chirurgie. J'ai travaillé longtemps avec la technologie et je crois qu'elle a le potentiel de transformer la chirurgie à l'échelle mondiale. »

Verb met sur pied sa plateforme numérique de chirurgie en étroite collaboration avec Ethicon Inc., qui fait partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, et Verily, qui fait partie d'Alphabet Inc. La société a travaillé activement avec ses entreprises partenaires et avec des cliniciens pour mettre à l'essai la plateforme dans des laboratoires précliniques.

« Verb fait de grands progrès et la réponse des cliniciens du monde entier a été très positive », a déclaré Ashley McEvoy, vice-présidente exécutive et présidente mondiale du conseil d'administration de Johnson & Johnson Medical Devices Companies. « Nous sommes heureux d'avoir le leadership et l'expertise de Kurt pour guider la plateforme vers la commercialisation. »

« Avec Verb, nous développons une plateforme technologique complète visant à transformer le monde de la chirurgie », a déclaré Andy Conrad, chef de la direction de Verily. « La perspicacité commerciale de Kurt et son expérience en matière de travaux de recherche et de développement novateurs en chirurgie minimalement invasive font de lui un ajout bienvenu dans l'équipe. »

La plateforme de chirurgie numérique de Verb repose sur cinq piliers technologiques - la robotique, la visualisation, l'instrumentation avancée, la connectivité et l'analyse de données. Les dirigeants de Verb ont fait remarquer que la société est sur le point de mettre sur le marché ces cinq piliers dans ce qu'elle considère être la première plateforme de chirurgie numérique entièrement connectée au monde.

« J'ai été exposé à de nombreuses technologies et tendances chirurgicales au cours de mes 35 années de carrière et je crois vraiment que la robotique et le numérique sont l'avenir de la chirurgie », a déclaré M. Azarbarzin, qui s'installera dans la baie de San Francisco avec Verb, « et je vois un énorme potentiel dans ce que Verb développe. Je me joins à la société pour transformer le monde de la chirurgie pour le mieux. »

À propos de Verb Surgical Inc.

Verb Surgical Inc. développe une plateforme de chirurgie numérique construite avec la technologie de Verily (une société d'Alphabet) et Ethicon Inc., une société de Johnson & Johnson Medical Devices. La société a été fondée en 2015 pour créer l'avenir de la chirurgie en mettant à la disposition d'un plus grand nombre de patients dans le monde entier de l'information et des technologies de pointe. En partenariat avec des cliniciens du monde entier, Verb est une société qui se consacre à transformer la technologie et l'information en actions qui comptent.

