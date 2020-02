Venture Global Plaquemines LNG et EDF concluent un contrat d'achat-vente de 1 MTPA

ARLINGTON, Virginie, 25 février 2020 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce que Venture Global Plaquemines LNG, LLC et Électricité de France, S.A. (EDF) ont conclu un contrat d'achat-vente de 20 ans portant sur la fourniture d'un million de tonnes par an (MTPA) de GNL à partir de l'installation exportatrice de Plaquemines située dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane.

Aux termes de cet accord, EDF achètera le GNL franco à bord (FOB) pour une période de 20 ans, à compter de la date d'exploitation commerciale des installations d'exportation de GNL appartenant à Venture Global Calcasieu Pass.

L'installation de Plaquemines, d'une capacité de 20 MTPA, est construite selon une configuration identique à celle du projet de la société, Calcasieu Pass LNG, actuellement en chantier dans la paroisse de Cameron, en Louisiane. Plaquemines LNG a déjà vendu 2,5 MTPA à PGNiG dans le cadre d'un contrat d'achat-vente de 20 ans. Le projet a reçu les autorisations finales de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et du Department of Energy (DOE) des États-Unis.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL provenant de bassins de gaz naturel nord-américains, bassins riches en ressources naturelles, notamment en Louisiane où la société est en train de se doter d'une capacité de production totalisant 50 MTPA. Une installation de GNL de 10 MTPA, Venture Global Calcasieu Pass, située à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique, est en cours de construction. Venture Global Plaquemines LNG, l'installation de GNL de 20 MTPA, située au sud de la Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi, devrait se mettre en chantier cette année. Venture Global LNG est aussi en train de développer Venture Global Delta LNG, une installation de GNL d'une capacité de 20 MTPA, près de Plaquemines. Vous en saurez plus sur www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Relations investisseurs Venture Global : Leah Woodward, Ligne directe : +1 202 759-6746, [email protected]; ou Renseignements aux médias Venture Global : Jessica Wickett, Ligne directe : +1 202 759-6739, [email protected], http://www.venturegloballng.com/

Liens connexes

http://www.venturegloballng.com/