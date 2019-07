Venture Global obtient des engagements obligatoires de plus de 10 milliards $ pour financer la construction de Calcasieu Pass LNG, d'une valeur de 5,8 milliards $

ARLINGTON, Virginie, 19 juillet 2019 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. est heureuse d'annoncer que le financement de la construction du projet Calcasieu Pass LNG de la société, d'une valeur de 5,8 milliards $, a reçu plus de 10 milliards $ découlant d'engagements obligatoires attribuables aux principaux promoteurs de coordination présents depuis le début. La transaction a été sursouscrite près de deux fois, avant la syndication de vente au détail. Les produits du financement de la construction, de même que le placement en titres de capitaux propres de Stonepeak Infrastructure Partners, financeront l'aménagement et la mise en service de l'installation de Calcasieu Pass ainsi que le pipeline TransCameron qui y est associé.

Parmi le groupe de prêteurs qui financent de tels projets, on compte des banques de premier plan de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Le groupe bancaire est composé de Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et la Banque de Nouvelle-Écosse.

Les cochefs de la direction de Venture Global LNG, Mike Sabel et Bob Pender, déclarent conjointement : « L'incroyable réaction du marché aux capitaux d'emprunt associés à l'installation de Calcasieu Pass est l'aboutissement de nombreuses années de travail de la part de notre équipe. Nous sommes extrêmement fiers que des établissements mondiaux de premier plan qui financent des projets aient témoigné un tel enthousiasme envers la qualité de notre structure et de nos partenaires, selon des modalités exceptionnelles et une sursouscription significative. La société a amassé jusqu'à maintenant plus de 8,6 milliards $ de capitaux et poursuit pleinement la construction et l'aménagement de Calcasieu Pass. »

L'installation de 10 MTPA de Calcasieu Pass de Venture Global utilisera une solution complète fournie par Baker Hughes, une société GE (BHGE). Elle se servira de trains modulaires de liquéfaction hautement efficaces, de taille moyenne et fabriqués en usine. L'entreprise Kiewit assure la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service et la mise à l'essai de l'installation. Elle s'en porte aussi garante. Calcasieu Pass dispose de tous les permis nécessaires, dont l'autorisation de la FERC et celle du Department of Energy des États-Unis permettant d'exporter son GNL vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange. Venture Global LNG aménage aussi le projet Plaquemines LNG de 20 MTPA et celui de Delta LNG, également de 20 MTPA, tous deux étant dans la paroisse Plaquemines, en Louisiane.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL provenant de bassins rentables de gaz naturel de l'Amérique du Nord riches en ressources naturelles. Le système de liquéfaction de Venture Global LNG met à contribution un portefeuille de produits très efficaces et très fiables fourni par BHGE. Venture Global LNG a entrepris la construction de l'installation de 10 MTPA de Venture Global Calcasieu Pass à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique. Venture Global LNG aménage aussi l'installation de 20 MTPA de Venture Global Plaquemines LNG à 50 kilomètres au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi, de même que l'installation de 20 MTPA de Venture Global Delta LNG, également située sur le fleuve Mississippi, au sud de La Nouvelle-Orléans. Venture Global a mobilisé à ce jour environ 8,6 milliards $ de capitaux pour soutenir le développement de ses projets. Vous trouverez davantage de renseignements à l'adresse www.venturegloballng.com.

