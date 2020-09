ARLINGTON, Virginie, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce que Brian Cothran s'est joint à l'entreprise à titre de chef de l'exploitation.

M. Cothran est un chef d'entreprise accompli qui compte plus de deux décennies d'expérience dans les domaines opérationnel et stratégique des industries du pétrole et gaz et de la production d'électricité. Avant de se joindre à Venture Global, M. Cothran a travaillé plus de 20 ans chez General Electric et Baker Hughes, après sa fusion avec la division pétrole et gaz de GE. Au cours de cette période, il a occupé plusieurs postes de direction et de gestion générale aux États-Unis et à l'étranger, dont ceux de dirigeant principal des services énergétiques de GE en Europe de l'Est et en Russie, de vice-président des ventes mondiales chez Baker Hughes et de président de division pétrole et gaz de GE en Amérique du Nord. Plus récemment, M. Cothran a été président-directeur général du Flexitallic Group, un chef de file mondial dans la fabrication et la fourniture de solutions d'étanchéité statique.

Mike Sabel et Bob Pender, tous deux coprésidents-directeurs généraux de Venture Global LNG, ont déclaré : « Nous sommes ravis que Brian se joigne à l'équipe de Venture Global. Nous connaissons Brian depuis nombre d'années et avons travaillé avec lui dans le cadre de notre important partenariat avec la division pétrole et gaz de GE et Baker Hughes. Brian est un leader de renom, possédant de solides compétences en matière d'exploitation, une vision d'affaires limpide et ayant la capacité de rassembler les équipes. Nous sommes convaincus qu'il n'aura aucune difficulté à prendre immédiatement le pouls de la situation et qu'il constituera un atout important pour notre équipe, alors que nous continuons de faire croître nos activités liées au GNL à faible coût. »

Brian Cothran a ajouté : « La stratégie de Venture Global, ses conceptions de prochaine génération et son équipe chevronnée viennent transformer l'industrie du GNL. Je suis ravi de me joindre à l'entreprise à un moment aussi crucial pour l'industrie, et je me réjouis à l'idée de contribuer aux avancées que procure Venture Global au marché du GNL. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme de GNL à tarif réduit qui s'approvisionnera à partir de riches bassins gaziers nord-américains; elle est actuellement à construire ou développer une capacité de production de 50 Mt/an en Louisiane. Son installation de 10 Mt/an de Calcasieu Pass, à la rencontre du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique, est présentement en construction. Une autre installation, celle-ci de 20 Mt/an à Plaquemines sur la rivière Mississippi, au sud de La Nouvelle-Orléans, devrait être construite cette année. Venture Global LNG est également à mettre au point une autre installation de 20 Mt/an nommée Delta, adjacente à celle de Plaquemines. De plus amples renseignements (en anglais seulement) sont accessibles sur le site Web www.venturegloballng.com.

