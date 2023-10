Vention renforce son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour propulser l'automatisation de l'industrie manufacturière au Québec

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Vention , l'entreprise québécoise à l'origine de l'unique plateforme d'automatisation manufacturière entièrement intégrée, est fière d'annoncer un investissement de 15 millions de dollars US de la part du Fonds de solidarité FTQ. Avec le soutien de ses partenaires, Vention poursuit sa forte croissance et continue sa mission de démocratiser l'automatisation industrielle renforçant ainsi la productivité et la compétitivité des entreprises manufacturières.

Vention a été une pionnière en rendant l'automatisation industrielle accessible aux fabricants par le biais d'un environnement numérique unique. En combinant la conception en 3D, la programmation industrielle sans code, la logistique du commerce électronique et une bibliothèque de plus de 1 000 composantes d'automatisation modulaires, les clients de Vention peuvent réaliser leurs projets d'automatisation industrielle trois fois plus vite et à un coût inférieur de 40 % à celui des méthodes traditionnelles. Grâce à sa solution simple d'utilisation, l'entreprise permet aux manufacturiers d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de leur usine, et ce, qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises ou de multinationales.

Dans ce contexte, Vention a récemment investi dans ses bureaux de Montréal pour créer son centre d'expérience qui vise à faciliter l'accès des entreprises locales aux technologies d'automatisation industrielle de pointe. Le Centre d'expérience Vention propose des formations et des démonstrations gratuites pour les fabricants québécois de toutes tailles. Ces ateliers, d'une durée d'une ou deux journées, couvrent l'ensemble du processus d'automatisation, de la conception à l'opération, tout en permettant aux participants d'acquérir des compétences directement applicables dans leur secteur manufacturier. De plus, dès cet automne, Vention mettra à disposition de manière plus étroite ses installations et ses formations pour collaborer avec les entreprises soutenues par le Fonds.

Depuis plus de 30 ans, le Fonds de solidarité FTQ contribue activement à la croissance et à la compétitivité des entreprises québécoises à l'échelle mondiale. Son investissement renouvelé dans Vention illustre l'engagement du Fonds à faire progresser les capacités industrielles du Québec, à créer des emplois à haute valeur ajoutée et à stimuler la croissance économique. Par le biais des investissements de ses partenaires, dont le Fonds de solidarité FTQ, Vention continue le développement de sa plateforme d'automatisation manufacturière, la seule plateforme infonuagique au monde entièrement intégrée qui offre des solutions automatisées complètes, de la conception au déploiement.

« Démocratiser l'automatisation industrielle est un objectif ambitieux compte tenu du marché de 180 milliards de dollars. Le Fonds de solidarité FTQ est une institution qui contribue de façon inestimable à faire progresser le secteur des affaires au Québec depuis plus de trente ans. Nous sommes ravis qu'à travers cet acte de confiance renouvelée, le Fonds de solidarité FTQ démontre son engagement envers les entreprises québécoises qui cherchent à automatiser leur usine. Nous sommes également emballés à l'idée d'accueillir d'autres manufacturiers québécois, dont ceux soutenus par le Fonds, afin de les aider à mieux comprendre le domaine méconnu qu'est l'automatisation industrielle et la robotique. » - Etienne Lacroix, PDG de Vention.

« Appuyer la transition technologique juste, c'est investir dans les PME pour qu'elles adoptent les nouvelles technologies qui les rendront plus productives et concurrentielles, tout en stimulant la création d'emplois à valeur ajoutée. C'est investir dans des entreprises comme Vention qui accompagnent les PME manufacturières dans leurs démarches. Nous sommes donc fiers d'appuyer Etienne Lacroix, Max Windisch et toute l'équipe de Vention qui offrent aux manufacturiers québécois les solutions qui leur permettront de s'attaquer aux défis de l'avenir. » - Christian G. Brosseau, vice-président, Placements privés et investissements d'impact - Capital structurant, énergie, environnement et technologies, au Fonds de solidarité FTQ.

Vention en chiffres :

Fondée en juillet 2016 à Montréal, Canada , par deux entrepreneurs québécois, Etienne Lacroix et Max Windisch .

, par deux entrepreneurs québécois, et . 302 employés en 2023, dont 269 travaillent à partir de Montréal, au Québec.

Sert plus de 4 000 clients du secteur manufacturier discret sur les cinq continents.

Plus de 15 000 équipements de fabrication conçus et déployés à l'aide de la plateforme d'automatisation manufacturière de Vention.

Le Centre d'expérience de Vention à Montréal a été ouvert en avril 2023 pour offrir gratuitement aux manufacturiers québécois des formations et des démonstrations à la fine pointe de la technologie.

À propos de Vention

Vention aide certains des manufacturiers les plus innovateurs à automatiser leurs usines de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme numérique d'automatisation manufacturière de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement à partir de leur navigateur Web. Vention, dont le siège social est situé à Montréal (Canada) et qui possède des bureaux à Berlin et à Boston, emploie 302 personnes au service de plus de 4 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières.

Au fil des ans, l'entreprise a reçu de nombreuses distinctions commerciales et industrielles. En 2022 seulement, elle a reçu le prestigieux prix Deloitte 2022 Technology Fast 50, Report on Business Canada's Top Growing Company, et Best WorkPlace (pour le développement professionnel).

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

