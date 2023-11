Une plateforme numérique unifiée pour permettre aux manufacturiers de devenir des

spécialistes de l'automatisation

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Vention, la principale plateforme d'automatisation manufacturière numérique (MAP), a été reconnue pour la troisième fois dans le cadre du palmarès Technologie Fast 50MC 2023 de Deloitte pour sa croissance rapide des revenus, son esprit entrepreneurial et son innovation audacieuse.

Célébrant son 26e anniversaire, le palmarès reconnaît les 50 entreprises du secteur des technologies à la croissance la plus rapide au Canada en fonction du pourcentage de croissance des revenus au cours des quatre dernières années. Vention se classe à la 29e place avec une croissance des revenus de 636 % de 2019 à 2022.

Vention démocratise le marché de l'automatisation industrielle de plus de 180 milliards de dollars. Depuis 2016, Vention a permis aux manufacturiers à forte variabilité de mettre en œuvre l'automatisation industrielle grâce à des logiciels cloud et à un écosystème matériel modulaire. La plateforme en libre-service combine une suite de logiciels d'ingénierie faciles à utiliser et des composants d'automatisation plug-and-play, permettant aux professionnels de la fabrication de concevoir, automatiser, commander, déployer et exploiter des équipements automatisés directement depuis leur navigateur web, effaçant ainsi les frontières entre le monde numérique et le monde physique.

"La volonté de Vention de rendre l'automatisation industrielle accessible n'a jamais été aussi forte. Alors que les manufacturiers sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre, à des salaires en hausse et à une vague de production locale, la demande de solutions innovantes pour automatiser les opérations d'usine est en hausse", a déclaré Etienne Lacroix, PDG et co-fondateur de Vention. "Avec un accent sur la simplicité d'utilisation, la plateforme d'automatisation manufacturière (MAP) de Vention permet à chaque professionnel de la fabrication de devenir un spécialiste de l'automatisation."

Les lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte sont des sociétés ouvertes et fermées du secteur technologique qui transforment l'industrie. Le palmarès fonctionne parallèlement au plus vaste palmarès nord-américain Technology Fast 500™ de Deloitte, les lauréates étant automatiquement admissibles à ce prestigieux palmarès.

« La croissance remarquable des revenus affichée par l'exceptionnelle cohorte de lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de cette année est une source d'inspiration, surtout lorsque l'on considère les incertitudes qui prévalent dans l'économie et le marché, a commenté Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. Propulsées par une innovation, une créativité, une résilience et une adaptabilité exemplaires, ainsi que par un leadership d'affaires supérieur, ces entreprises ouvrent la voie en tant que catalyseurs dans leurs secteurs respectifs et offrent croissance et valeur à l'économie canadienne, tant au pays qu'à l'étranger. »

Pour être admissibles au palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte, les entreprises doivent exercer leurs activités depuis au moins quatre ans, avoir généré des revenus d'au moins 50 000 dollars en 2019 et de 5 millions de dollars en 2022, avoir leur siège social au Canada, posséder une technologie exclusive, mener des activités de recherche et développement au Canada et investir au moins cinq pour cent de leurs revenus bruts dans la recherche et le développement.

À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises--Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca.

À propos de Vention

Vention aide les entreprises manufacturièeres les plus innovantes à automatiser leurs chaînes de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme numérique d'automatisation manufacturière de Vention permet aux clients de concevoir, automatiser, commander, déployer et opérer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur web. Basée à Montréal, au Canada, avec des bureaux à Berlin et à Boston, Vention emploie plus de 300 personnes au service de plus de 4 000 clients sur cinq continents et dans 25 secteurs de la fabrication.

Au fil des années, l'entreprise a reçu de nombreuses reconnaissances de l'industrie. En 2022 seulement, l'entreprise a été récompensée par le prestigieux Deloitte 2022 Technology Fast 50, le classement des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada de Report on Business et le titre de meilleur lieu de travail (pour le développement professionnel).

Pour plus d'informations, visitez le site vention.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

