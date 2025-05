Ventilation Jean Roy annonce un partenariat avec la Corporation Financière Champlain et Fondaction pour appuyer sa croissance et capitaliser sur les opportunités de consolidation dans l'industrie

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Ventilation Jean Roy (VJR), chef de file dans l'installation de systèmes de ventilation au Québec, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec un groupe d'investisseurs dirigé par la Corporation Financière Champlain, avec la participation de Fondaction. Cette transaction demeure sujette aux approbations réglementaires en vigueur.

Siège Social de VJR à Joliette, Qc (Groupe CNW/Ventilation Jean Roy)

Fondée en 1991, Ventilation Jean Roy s'est taillé une réputation d'excellence grâce à son expertise technique, son service client rigoureux et sa capacité à réaliser des projets complexes dans des secteurs variés. Ce partenariat vise à accélérer la croissance de l'entreprise, à renforcer sa capacité opérationnelle et à soutenir son développement dans de nouveaux marchés au Québec et ailleurs au Canada.

L'entreprise installe des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) répondant à des exigences élevées en matière de performance et d'efficacité énergétique. Grâce à l'intégration de technologies avancées comme la récupération de chaleur, l'entreprise participe à l'effort de décarbonisation des bâtiments tout en assurant le confort et la qualité de l'air intérieur.

VJR assiste les entrepreneurs généraux dans l'obtention de certifications de bâtiments écologiques, telles que LEED et APH Select. En œuvrant principalement dans le secteur public, VJR contribue à la modernisation de nos infrastructures telles que les écoles, hôpitaux et maisons de retraite pour des milieux de vie plus durables.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Champlain et Fondaction. Leur approche entrepreneuriale et leur compréhension des réalités des PME québécoises font d'eux des partenaires de choix pour la prochaine phase de développement de Ventilation Jean Roy », déclare Philippe Belleville, président-directeur général de Ventilation Jean Roy.

« C'est avec grande fierté que je joins l'une des plus grandes entreprises en ventilation au Québec. Je suis fébrile à l'idée d'écrire un nouveau chapitre de ma vie professionnelle et d'avoir l'opportunité de contribuer à l'essor de cette magnifique équipe. » exprime Charles-André Bilodeau qui se joint à VJR à titre de Co-Président et investisseur.

« Ventilation Jean Roy incarne parfaitement le type d'entreprises que nous avons à cœur d'appuyer : un joueur local ambitieux, hautement spécialisé, avec une culture de qualité et de performance. Nous sommes fiers de contribuer à leur avenir », souligne Pierre Simard, associé directeur de la Corporation Financière Champlain.

« Ce partenariat reflète notre volonté d'accompagner des entreprises qui misent sur l'innovation et le développement durable pour croître tout en ayant un impact positif sur leur secteur », ajoute Marie-Josée Rioux, Gestionnaire investissement, Partenariats impact et durable à Fondaction.

À propos de Ventilation Jean Roy

Basée à Joliette, Ventilation Jean Roy est une entreprise québécoise spécialisée en ventilation institutionnelle, industrielle et commerciale. Depuis sa fondation, elle se distingue par son savoir-faire, sa rigueur d'exécution et sa capacité à accompagner des clients dans des projets techniques complexes. L'entreprise est reconnue pour la qualité de ses installations.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés au Canada et aux États-Unis. Champlain appuie des PME en leur fournissant du capital, du financement et une expertise de gestion pour accélérer leur croissance.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,99 milliards de dollars au 30 novembre 2024 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Ventilation Jean Roy

Relations médias : Charles-André Bilodeau, Vetilation Jean Roy, 514-220-2565, [email protected]