« Mitsubishi Motors au Canada a fait beaucoup de chemin au cours des quatre dernières années et nous sommes bien positionnés pour pousser cette évolution encore plus loin en nous appuyant sur un solide plan de transformation des produits et un leadership fort. J'ai eu le privilège de travailler main dans la main avec M. Harada pendant plusieurs mois pour assurer une transition en douceur et je passe avec enthousiasme le flambeau à un nouveau dirigeant qui fait preuve d'un engagement incroyable envers les concessionnaires canadiens et nos clients », a déclaré M. Jeon.

M. Jeon est nommé directeur général, Ventes et marketing pour Mitsubishi Motors Corp. (MMC) en Asie du Nord qui comprend la Chine, le plus grand marché de la société en ce qui concerne le volume de ventes.

VVMC a connu deux années consécutives de ventes record pendant le mandat de M. Jeon, et ce, grâce au lancement du VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada, l'Outlander PHEV, et de l'élégant VUS compact, l'Eclipse Cross. Son leadership a été essentiel à la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, alors que la société se préparait à réinventer sa marque actuelle et à rajeunir entièrement sa gamme de véhicules, y compris le tout nouveau Outlander 2022 récemment lancé, le véhicule Mitsubishi le mieux équipé jamais fabriqué.

M. Harada poursuit la mission de transformation et dirige VVMC afin qu'elle se concentre sur le soutien à ses 93 concessionnaires canadiens d'un bout à l'autre du pays en matière de ventes, de marketing et d'opérations avec l'aide de son équipe de soutien au siège social et du Centre de pièces et de distribution, tous deux situés à Mississauga, en Ontario.

M. Harada apporte une riche expérience mondiale à l'entreprise canadienne dans certains des marchés à forte croissance de Mitsubishi Motors. Plus récemment, en tant que directeur général de la division du Vietnam et de la Malaisie de MMC, M. Harada a joué un rôle déterminant en aidant l'équipe de direction locale à accroître sa part de marché, en lançant avec succès le Xpander MPV (véhicule multiusage) sur le marché et en contribuant à maintenir la position du Vietnam dans le top 10 mondial et parmi les trois premiers constructeurs automobiles du pays. De 2015 à 2018, il a assumé le rôle de directeur général de la division des Philippines de MMC, un pays du top 10 mondial pour Mitsubishi et du top 2 des constructeurs automobiles du pays.

Auparavant, il a occupé diverses fonctions à l'échelle mondiale, des ventes à la logistique en passant par les pièces, notamment chez Mitsubishi Amérique du Nord, et chez VVMC où il a été directeur du projet des pièces entre 2008 et 2011, dirigeant un projet spécial visant à développer le Centre de distribution de pièces et à améliorer le délai de livraison des pièces.

« J'ai hâte de rejoindre cette équipe dynamique au Canada et de continuer sur cette formidable lancée pour insuffler une nouvelle énergie à notre marque », a déclaré M. Harada. « Nous allons nous concentrer à bâtir l'excellente base établie et à apporter un soutien encore plus grand à nos partenaires concessionnaires. Nous avons une occasion incroyable au cours des prochaines années de consolider notre position de leader du côté des véhicules hybrides électriques rechargeables, et de tenir la promesse de la marque d'aider nos clients à réaliser leur ambition. »

M. Harada a commencé sa carrière chez Mitsubishi Motors Corp. il y a plus de 25 ans au sein de la division des pièces. Depuis, il a progressivement développé sa carrière en élargissant son expertise dans les domaines des pièces et du service après-vente, de la logistique et des ventes mondiales.

À propos de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. VVMC a une gamme de véhicules composée de la sous-compacte à hayon Mirage, du multisegment sous-compact RVR, de l'Eclipse Cross, du tout nouveau Outlander, et de l'Outlander PHEV, le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. VVMC soutient ses concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 1 200 personnes au sein de petites et grandes communautés.

* JATO, selon les ventes de 2020

SOURCE Mitsubishi Motor Sales of Canada

Renseignements: Personne-ressource des médias : Michelle Lee-Gracey, 905-483-3569, [email protected]

Liens connexes

https://www.mitsubishi-motors.ca/