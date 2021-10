Vente de la maison Jean-Baptiste-Chevalier - La ministre Nathalie Roy annonce la création d'un fonds de 2,2 M$ pour la mise en valeur de la place Royale

QUÉBEC, le 30 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle a confié au Musée de la civilisation le mandat de constituer un fonds destiné à la mise en valeur du patrimoine de la place Royale. Ce fonds, pourvu d'une enveloppe de l'ordre de 2,2 M$ correspondant aux fruits de la vente de la maison Jean-Baptiste-Chevalier, sera réservé à l'animation du secteur de la place Royale et des voûtes de la maison Chevalier ainsi qu'à la préservation de ce secteur. Par cette mesure, le gouvernement réitère sa volonté de protéger la maison Chevalier et d'en garantir l'accès au public.

Un comité formé d'intervenants du milieu sera constitué par le Musée, afin de valoriser la place Royale et de créer des projets d'animation qui seront réalisés dès les prochains mois grâce à ce nouveau fonds. Les activités publiques dans les voûtes de la maison Jean-Baptiste-Chevalier pourraient être notamment soutenues par ce fonds, qui permettra d'en bonifier l'offre.

Rappelons que la maison Jean-Baptiste-Chevalier demeure un immeuble classé pour ses éléments caractéristiques intérieurs comme extérieurs en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et qu'il jouit de la plus haute protection patrimoniale. Ainsi, de nombreuses conditions sont posées, constituant des obligations auxquelles l'acheteur doit se conformer. Ce dernier devra veiller à l'entretien du bâtiment et à la préservation de ses éléments patrimoniaux caractéristiques.

« La préservation et la mise en valeur du patrimoine sont des priorités pour notre gouvernement. La protection du patrimoine est une responsabilité partagée. Par cette annonce, je souhaite que les forces vives du secteur soient mises à contribution pour préserver place Royale et mettre en place des initiatives publiques dynamiques afin de faire vivre ce secteur historique important pour la capitale nationale et pour tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La place Royale est un quartier historique de grande valeur. Nous y sommes tous attachés. L'annonce de notre ministre confirme l'importance de mettre en valeur de ce lieu symbolique. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à contribuer à l'animation du quartier et à catalyser l'apport des différents intervenants du secteur vers un objectif commun : garder vivante et dynamique la place Royale. Son avenir passe forcément par cette approche d'ouverture et nous remercions la ministre de sa confiance. »

Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

