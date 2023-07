Vente aux enchères sous séquestre de Mafic USA LLC

ROCKINGHAM, Caroline du Nord, 27 juillet 2023 /CNW/ - Le 22 août 2023, Iron Horse Auction Co., Inc., de Rockingham, en Caroline du Nord, tiendra une vente aux enchères scellée en deux parties portant essentiellement sur tous les actifs de Mafic USA LLC.

Les actifs comprennent une installation à la fine pointe de fabrication de basalte de plus ou moins 45 780 pi2 sur un terrain de plus ou moins 5,09 acres, et un lopin de terre de plus ou moins 7,59 acres. L'installation est située au 119, Metrolina Dr., Shelby, NC 28150. Les biens personnels compris dans la vente comprennent l'ensemble de la machinerie et de l'équipement liés à la production de fibres de basalte, les filières en platine et en rhodium, les stocks de pierres de basalte et les stocks de fibres de basalte.

Le 11 mai 2023, le tribunal du commerce de Caroline du Nord a désigné Richard S. Wright, de Moon Wright & Houston, PLLC, au poste de séquestre général de Mafic USA LLC. Le séquestre a retenu les services d'Iron Horse pour effectuer une liquidation ordonnée.

Will Lilly, cadre supérieur chez Iron Horse, a déclaré : « C'est un grand honneur de représenter le séquestre dans cette transaction très importante. Nous estimons que le processus ordonné de liquidation sur mesure représente une rare occasion d'acquérir une usine de basalte qui pourrait être mise en service beaucoup plus rapidement qu'une entreprise en démarrage. Il s'agit d'une véritable installation de fabrication de fibres de basalte à la fine pointe qui a déjà suscité l'intérêt de parties internationales actives au sein de l'industrie. »

Pour en savoir plus sur le processus de vente, rendez-vous ironhorseauction.com/auction/mafic-68144/details ou composez le : 800-997-2248.

Pour les demandes d'entrevue, communiquez avec :

Will Lilly +1 704 985-9300 ou

[email protected]

Iron Horse Auction Company, Inc.

174 Airport Road

Rockingham, NC 28379

910-997-2248

www.ironhorseauction.com

