HONG KONG, 24 avril 2024 /CNW/ - Le quatrième « satoshi épique » extrait plus tôt par ViaBTC , troisième bassin de minage en importance au monde, fait actuellement l'objet d'une vente aux enchères sur la bourse de cryptomonnaie CoinEx. La première vente aux enchères publique du jeton « satoshi épique » a commencé le 23 avril à 00 h (UTC+8). Les utilisateurs de CoinEx peuvent déposer leurs soumissions instantanément en accédant à la page de vente aux enchères avec une soumission minimale de 1 BTC.

La vente aux enchères se terminera le 26 avril à 00 h (UTC+8), et le plus offrant aura l'occasion d'acquérir ce rare jeton « satoshi épique ». Pour participer à la vente aux enchères, les participants devront avoir suffisamment de fonds dans le compte au comptant CoinEx. Seules les soumissions BTC sont acceptées aux enchères. À la réception de l'offre, le système déduira les actifs de BTC. En cas d'offre supérieure, les actifs seront immédiatement remboursés, ce qui permettra aux participants de faire une deuxième offre. CoinEx informera tous les participants des résultats au moyen de messages et de courriels sur place.

Le premier satoshi (la plus petite unité de bitcoin) de chaque réduction de moitié, qui se produit après 210 000 blocs, ou environ tous les quatre ans, est connu sous le nom de « satoshi épique ». Il n'y a qu'environ 32 jetons « satoshi épique » en tout, ce qui rend chacun unique et digne de mention. À l'heure actuelle, il n'y a que quatre jetons « satoshi épique » spectaculaires sur le marché, ce qui fait en sorte que chacun d'eux revêt une importance historique et une rareté unique au sein de l'écosystème Bitcoin. Sotheby's a déjà vendu aux enchères un « satoshi rare », qui est moins rare qu'un « satoshi épique », et il a été vendu à un prix élevé de 107 950 $ US.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Grâce à ses stratégies d'inscription « de qualité, rapides et complètes », CoinEx a répertorié plus de 900 jetons et plus de 1 400 paires de transactions. Cette vaste sélection permet aux utilisateurs d'accéder aux plus récentes cryptomonnaies à l'avant-garde de l'innovation. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de favoriser un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de cryptomonnaies, CoinEx permet aux utilisateurs ayant différents niveaux d'expérience d'accéder facilement au monde de la cryptomonnaie en offrant des produits simples à utiliser.

