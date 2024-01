Vente aux enchères de la raquette de la victoire de Rafael Nadal lors des Internationaux de France en 2007 contre Federer

NEW YORK, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Prestige Memorabilia, chef de file mondial de souvenirs de tennis, est ravi d'annoncer la tenue d'une vente aux enchères mettant en vedette une pièce remarquable de l'histoire du tennis : La raquette de Rafael Nadal, qui a remporté le championnat lors de sa victoire finale aux Internationaux de France de 2007 contre Roger Federer. La raquette emblématique était la raquette même avec laquelle Nadal a gagné le championnat, remportant son 3e titre du Grand Chelem. On s'attend à ce que le prix atteigne 150 000 $, et à ce que les soumissions soient ouvertes en ligne à PrestigeMemorabilia.com du 9 au 28 janvier.

La raquette de la victoire de Rafael Nadal, qui a remporté le championnat lors de la finale aux Internationaux de France de 2007 contre Roger Federer, dans un cadre personnalisé. Un certificat d’authenticité de Resolution Photomatch accompagne la raquette, confirmant qu’il s’agit bel et bien de la raquette utilisée pour remporter le championnat. (PRNewsfoto/Prestige Memorabilia)

La raquette historique était auparavant hébergée au Musée de tennis de l'Australie, et faisait partie de la collection personnelle de Ken Rosewall, huit fois lauréat du Grand Chelem. La fermeture récente du musée a permis aux collectionneurs et aux amateurs de profiter de cette occasion unique. Un certificat d'authenticité de Resolution Photomatch convoité accompagne la raquette, confirmant qu'il s'agit bel et bien de la raquette utilisée pour remporter le championnat. Nadal a également utilisé la raquette lors de précédentes épreuves du tournoi, y compris lors de victoires contre Novak Djokovic et Carlos Moya. En plus de la raquette des Internationaux de France de Nadal en 2007, la vente aux enchères comprend des souvenirs de Roger Federer, Novak Djokovic, Ken Rosewall et d'autres.

Au moment de la finale des Internationaux de France de 2007, Rafael Nadal, alors âgé de 21 ans, a vaincu une série de champions dont Juan Martin Del Potro, Lleyton Hewitt, Carlos Moya et Novak Djokovic. La finale a donné lieu à un affrontement électrisant contre le meilleur joueur du monde, Roger Federer, ajoutant un autre chapitre palpitant à ce qui est généralement considéré comme la rivalité la plus prestigieuse du tennis. Lors d'une finale captivante à quatre séries qui s'est prolongée sur trois heures, Nadal s'est finalement effondré sur le dos en guise de triomphe, s'étendant sur le célèbre court en terre battue de Roland Garros. C'est au moment de cette victoire qu'il a lancé cette même raquette, maintenant mise aux enchères sur la terre rouge sacrée. Le niveau de domination de Rafael Nadal aux championnats de Roland Garros à Paris n'est sans doute inégalé par aucun autre athlète de l'histoire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315493/Prestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg

