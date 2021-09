Vent de nouveauté sur Matane : nouvelle identité visuelle audacieuse pour une ville qui assume pleinement sa position!

MATANE, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Notre ville évolue et se développe pour et avec ses citoyens dans le but que chacun d'entre eux y fasse sa place. De plus en plus vivante et inspirante, notre ville se trouve à un point tournant dans son histoire. C'est aujourd'hui que nous lançons officiellement notre nouvelle marque, une marque complète pour une identité forte et pleinement assumée, à l'image des citoyen.ne.s de chez nous : des gens fiers de leurs racines prêts à voir plus grand et à bâtir la ville de demain en s'inspirant des meilleurs.

C'est bien plus qu'un simple logo; nous avons développé une nouvelle façon d'aborder l'ensemble de nos communications, tout en nous adaptant aux nouvelles réalités numériques, pour rayonner à notre plein potentiel. C'est avec l'Agence Masse, en charge du mandat à nos côtés, que nous avons réalisé ce projet : une agence qui se démarque par son approche et qui ne fait pas dans la demi-mesure.

Notre nouvelle identité visuelle est épurée, intemporelle et profondément ancrée dans notre ADN. Le rouge domine : c'est une couleur qui attire l'œil et se démarque, inspirée par notre célèbre phare, un symbole important pour nous, et par nos armoiries. Nous avons aussi développé une palette de couleurs singulières et des textures uniques évoquant nos plages de galets et l'eau qui se retire de nos rivages.

Notre marque symbolise aussi un point de rencontre aux possibilités infinies, elle exprime ce que nous sommes! Parce que nous sommes le résultat d'une multitude de combinaisons improbables qui se rencontrent. Aussi, parce que nous voulons mettre en lumière le rôle pivot que notre ville occupe dans cet immense territoire que nous embrassons avec un pied au Bas-St-Laurent et l'autre en Gaspésie.

Le fleuve d'un côté, les montagnes de l'autre; la pêche au saumon en plein centre-ville en été et la chasse en pleine nature à l'automne : Matane c'est un peu tout cela, sans compromis. Une nature riche à l'état brut, une communauté fière, solide et affirmée.

Et ce n'est pas tout.

On prend notre place et on assume notre rôle comme pilier économique et pôle d'attraction culturel, artistique et social. Nous sommes un incontournable en devenir, et aujourd'hui, on commence à peine à vous le montrer. Parce qu'on est tellement plus qu'une crevette.

Pour savourer chaque étape et pour nous assurer de proposer des stratégies participatives à notre équipe et à nos partenaires, nous avons choisi de déployer la marque par vagues successives, pour vous surprendre encore et encore, tant sur le terrain que par notre présence numérique. Attention, Matane prend sa place et affirme entièrement son rôle et sa position, vous voilà prévenus!

Découvrez notre nouvelle image www.ville.matane.qc.ca/nouvelleimage

Remerciements

Nous remercions chaleureusement toute l'équipe de l'Agence Masse, ainsi que : Atelier Camion/Marie-Ève Campbell, Drone-Terra/Yann Gonthier, Mylène Fortin, Faiseux de berlue, Kaméléart Matane, Corporation de gestion récréotouristique de Matane - le Barachois, Cinéma Gaiété, Imprimerie Excalibur/Line 2000, Les Impressions Verreault, Boulangerie Toujours dimanche, Studio Nord-Est, Studio Expression, le Service des communications de la Ville de Matane : Anne Dionne, Alice Fanguet, Louis-Philippe Cusson, Annie Fortin.

Un merci spécial à tous les employés de la Ville de Matane, aux citoyen.ne.s, aux entreprises, aux organismes, aux partenaires et aux collaborateurs de la Ville : vous êtes essentiels au développement de notre ville. Vous êtes Matane et nous sommes prêts à faire vivre la marque à vos côtés!

