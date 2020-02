Vent de changement chez PCI-Perrault Conseil inc.

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - PCI-Perrault Conseil inc. (« PCI »), spécialisée en rémunération globale, annonce le départ de M. André Perrault, qui a fondé PCI en 2001. À compter de la fin février prochain, les quatre associés actuels, M. Marc Chartrand, Mme Bridgit Courey, M. Dominic Girard et Mme Dominique Thuot continueront d'assumer la codirection de l'organisation. Cette annonce concrétise le tournant amorcé il y a quelques années au sein de la firme qui visait à assurer l'évolution et la pérennité du groupe en misant sur une relève compétente et dynamique.

PCI souhaite souligner le rôle important qu'a joué M. Perrault dans le milieu de la rémunération. Il a grandement contribué à la pratique et à la croissance de l'organisation et nous le remercions pour son engagement. Il a également fait sa marque grâce à son implication active entre autres comme formateur au sein du Collège des administrateurs de sociétés depuis la création de celui-ci. Il envisage dorénavant de mettre à profit sa riche expérience en gouvernance notamment en oeuvrant à titre d'administrateur au sein de conseils d'administration.

Près de 20 ans après sa création, PCI arrive aujourd'hui à un nouveau chapitre de son histoire. Forte d'une équipe composée de plus de 20 professionnels chevronnés, la firme perpétuera le travail amorcé et concertera ses efforts sur les projets qui amèneront une plus-value aux clients et qui permettront à PCI de poursuivre son rayonnement en consolidant sa présence dans plusieurs secteurs en croissance et en développant son offre de services.

À propos de PCI-Perrault Conseil inc.

Fondée en 2001, PCI-Perrault Conseil inc. est l'un des plus importants cabinets-conseils indépendants spécialisés en rémunération globale au Canada. Exclusivement dédiée à la rémunération et de propriété 100 % québécoise, PCI valorise une approche stratégique et éthique de la rémunération globale, alignée aux objectifs d'affaires des organisations afin de soutenir leur performance organisationnelle. Elle dessert des entreprises de toutes tailles et industries, privées, publiques et parapubliques dans un cadre d'intégrité et de haut niveau d'expertise. Ses solutions personnalisées, pratiques et innovatrices s'adressent à l'ensemble des contributeurs des organisations : membres de conseils d'administration, hauts dirigeants et employés.

