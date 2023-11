VENDREDI FOU : LA SEMAINE À NE PAS RATER CHEZ CASAVOGUE

On vous offre jusqu'à -60%, rien que pour vous

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Véritable tradition originaire d'Amérique du Nord, le vendredi fou ou black friday approche à grands pas et c'est le rendez-vous incontestable pour s'offrir des rabais uniques. Et cette année, votre magasin de meubles Casavogue compte bien vous en faire profiter.

Situé à Montréal depuis 1972, c'est un large choix de salons, chambres à coucher ou encore de salles à manger haut de gamme italiennes et canadiennes, que la maison de meubles vous offre. Avec son ambiance familiale et son authenticité, l'équipe de Casavogue vous prépare un vendredi fou unique et à ne surtout pas rater.

Du 21 au 25 novembre, vous allez pouvoir retrouver des rabais allant jusqu'à -60% sur une sélection faite par notre équipe, comme le sectionnel Kacey en cuir vegan et disponible également en tissu, cet ensemble de chaises Sandra avec la table à dîner Oliver, parfaite pour passer vos fêtes de fin d'année dans un décor somptueux.

Et pour les espaces plus restreints, le fauteuil Argo avec son inclinable électrique et son pied moderne noir sera l'élément complémentaire au design de votre salon.

Casavogue offre également un grand éventail de chambres à coucher pour tous les styles : classique, moderne, contemporaine ou encore bohème chic; vous allez pouvoir trouver la votre et faire de très belles économies. C'est le cas du modèle Drummond, fabriqué au Québec et fait en bois de merisier, cette chambre va séduire les amoureux du bois et des matières nobles.

Vous recherchez plutôt une chambre au look moderne et au savoir-faire italien? L'ensemble Dream, fabriqué en Italie et en bois laqué de haute qualité, va rendre votre chambre élégante et raffinée.

C'est sans aucun doute la période idéale de l'année pour renouveler votre intérieur, y ajouter une touche différente, oser des couleurs, styles et ambiances variés.

Casavogue vous accompagne dans vos projets grâce à l'expérience unique proposée en magasin, de l'idée jusqu'à l'aménagement dans votre maison.

Retrouvez-nous directement en magasin au 8260 Boulevard Saint Michel à Montréal, ou sur notre site casavogue.ca

