VENCLEXTA®, un traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), est maintenant remboursé dans l'Ouest canadien

« Les personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique dans l'Ouest canadien ont enfin accès à VENCLEXTA, ce qui est une excellente nouvelle, compte tenu de la nature de cette maladie. Face à une maladie comme la LLC qui peut récidiver, il est important d'offrir aux médecins et à leurs patients des options très efficaces pour la combattre, a expliqué Elizabeth Lye, Directrice, Recherche et programmes, Lymphome Canada. Chez Lymphome Canada, nous espérons que tous les Canadiens auront bientôt accès à ce traitement. »

VENCLEXTA est inscrit sur la liste des médicaments remboursés du Outpatient Cancer Drug Benefit Program de l'Alberta Health Servicesi, sur la liste des médicaments remboursés de la partie 3 du Home Oncology Drug Program de Manitoba Pharmacareii, sur la liste des médicaments remboursés par le British Columbia Cancer Lymphoma Tumour Groupiii et sur la liste des médicaments remboursés de la Sasketchewan Cancer Agencyiv. Ces quatre provinces remboursent VENCLEXTA en monothérapie aux patients ayant reçu au moins un traitement antérieur et ayant connu un échec du traitement par un inhibiteur du récepteur des lymphocytes B :

Pour de plus amples renseignements sur les critères de remboursement propres à chaque province, veuillez consulter les liens ci-dessous :

« En tant que clinicienne, j'ai besoin d'avoir plusieurs options thérapeutiques pour mes patients afin de traiter efficacement et avec succès la LLC. C'est une excellente nouvelle que le vénétoclax soit maintenant remboursé aux patients de l'Ouest canadien, a affirmé la Dre Carolyn Owen, MDres (R.‑U.), FRCPC, professeure agrégée, Division d'hématologie et d'hémopathies malignes du Foothills Medical Centre. Le vénétoclax est une molécule novatrice qui inhibe sélectivement la protéine BCL-2, protéine qui aide les cellules cancéreuses à survivre dans le sang. »

La LLC, un cancer de la moelle osseuse et du sang dont l'évolution est généralement lentev, est un des types de leucémie les plus répandus chez l'adulte. Au Canada, la LLC représente environ 1 745 nouveaux cas de leucémie chaque année et cause plus de 600 décès par annéevi.

« Quand mon médecin m'a dit que j'étais atteint de LLC, je ne savais pas ce que cela signifiait en termes d'espérance de vie. Je suis un mari, un père et un grand-père, et je veux vivre auprès de ma famille le plus longtemps possible, a expliqué Dale Jordan de Calgary, en Alberta. Après avoir discuté de mes options avec mon médecin, il m'a recommandé VENCLEXTA. Je suis chanceux d'habiter dans une province où les personnes ont maintenant accès à ce médicament. »

VENCLEXTA est mis au point par AbbVie et Genentech, membre du Groupe Roche, et commercialisé par les deux sociétés aux États-Unis, et par AbbVie à l'extérieur des États-Unis.

À propos d'AbbVie Care

Les Canadiens à qui l'on prescrit VENCLEXTA pourront s'inscrire à AbbVie Care, un programme de soutien qui porte la signature d'AbbVie. Ce programme est conçu pour offrir une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et un soutien financier, des services de pharmacie, la coordination et le rappel des analyses de laboratoire, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du traitement. Pour plus d'information, visitez le site www.abbviecare.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter @abbvieCanada et @abbvie ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

