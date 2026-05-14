Vélo Mag dévoile son guide 2026 pour explorer le Québec à deux roues

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Vélo Mag dévoile aujourd'hui son édition spéciale À Vélo au Québec, un guide incontournable pour planifier vos escapades à vélo à travers la province.

Ce numéro, disponible en kiosque dès maintenant, met de l'avant des parcours ainsi que des activités à faire pendant et après les sorties, couvrant l'ensemble des régions du Québec, des Cantons-de-l'Est au Bas-Saint-Laurent, en passant par l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À Vélo au Québec (Groupe CNW/Vélo Mag)

Le magazine propose aussi une variété de conseils pratiques, notamment pour planifier une aventure cycliste sans voiture ou encore organiser des vacances à vélo avec de jeunes enfants.

Les lecteurs y découvriront également différentes destinations adaptées selon le type et le niveau de pratique, que ce soit pour le vélo de route débutant, le vélo de montagne en famille ou le vélo de gravelle.

Une édition 2026 bonifiée

Publiée chaque printemps depuis 2021, cette édition spéciale évolue d'année en année afin de bonifier l'expérience proposée aux lecteurs. Cette année, elle se distingue notamment par une nouvelle collaboration avec divers organismes du milieu.

Pour chacune des régions, Aventure Écotourisme Québec suggère des parcs régionaux ainsi que des sorties guidées, tandis que Terroir et Saveurs du Québec recommande ses meilleures haltes gourmandes. De son côté, Tourisme autochtone Québec invite à des rencontres culturelles enrichissantes, et enfin, Artisans à l'œuvre met en lumière quelques économusées à découvrir.

Pour obtenir une copie de ce numéro ou coordonner une entrevue, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos de Vélo Mag

Le magazine Vélo Mag, publié depuis plus de 40 ans par Vélo Québec Éditions, propose cinq numéros par année. Le magazine aborde le vélo sous toutes ses formes, destinations, tests de matériel, assistants d'achat, chroniques sur l'entraînement, la nutrition et la santé. Il est vendu en kiosque au coût de 9,50$. Il est aussi offert sur abonnement, en format papier et en version numérique.

www.velomag.com

SOURCE Vélo Mag

Renseignements : Vélo Québec Éditions, [email protected], 514 942-0743