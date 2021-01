Présentée par Rory Reid, personnalité télévisuelle et ancien animateur de l'émission Top Gear, la VELO ESERIES comptera quatre volets dans lesquels des célébrités se mesureront directement à des stars de l'Internet. La série inaugurale, lancée cette fin de semaine, mettra en vedette Craig David, auteur-compositeur-interprète, producteur et DJ de renom et Supercar Blondie, l'une des créatrices de contenu automobile les plus influentes de la planète Web.

Chaque série sera composée de trois épisodes présentant du contenu divertissant et inspirant. Le premier épisode mettra en scène le génie musical et la célèbre youtubeuse, alors qu'ils sont soumis à un entraînement rigoureux aux installations légendaires de McLaren à Woking, au Royaume-Uni. L'épisode suivant donnera lieu à une classe de maître, où nos mêmes protagonistes feront la démonstration de leur savoir-faire - incluant un singulier tête-à-tête sur la piste. Les membres du public et adeptes de VELO pourront ensuite participer à une ronde de qualification pour tenter de se tailler une place sur la grille de départ - en amont du dernier épisode lors duquel les fans se mesureront en direct à leurs idoles.

Craig David, DJ, auteur-compositeur-interprète et producteur : « J'ai vécu une expérience incroyable au siège social de McLaren, où l'on m'a soumis à une vraie formation de pilote de F1, avec exercices en simulateur. J'ose croire que ces nouvelles compétences me seront utiles lors de la course virtuelle. Un énorme merci à toute l'équipe et aux gens de VELO pour cette occasion de participer à cette série! »

Alexandra Hirschi (ou Supercar Blondie) : « J'ai adoré compétitionner avec la légende musicale qu'est Craig David. C'est ce que j'aime de l'univers de l'automobile : il rassemble tant des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans un autre contexte. Velo et McLaren apportent une bouffée de fraîcheur et de plaisir dans la sphère des sports électroniques. »

La ESERIES permet à VELO de réunir deux de ses passions : faire connaître davantage la marque à l'échelle mondiale et créer des liens entre les amateurs de sports motorisés, de musique et de divertissements. Elle permettra à VELO de rejoindre sa clientèle adulte consommatrice de nicotine par le biais de nouveaux canaux attrayants, leur offrant au passage l'occasion de participer et concourir en compagnie de célébrités, mais aussi de remporter une foule de prix exclusifs dont des combinaisons, des gants de pilotage ou encore des consoles de jeux.

Paul Lageweg, directeur, Nouvelles catégories chez BAT : « VELO cherche à créer des expériences passionnantes pour nos consommateurs adultes de nicotine, en les encourageant à vivre leurs passions à fond. Nous y parvenons avec notre nouvelle initiative de la VELO ESERIES. La popularité des jeux vidéo pour adultes ne cesse de croître et nous sommes ravis de pouvoir participer à cet engouement, en y ajoutant une touche divertissante grâce à la présence de célébrités. Il est important que nous cherchions constamment de nouvelles façons créatives - et numériques - de bonifier nos partenariats mondiaux, afin de mieux communiquer avec nos consommateurs et de les combler, partout sur la planète. »

Mark Waller, directeur commercial principal, McLaren Racing : « McLaren et VELO partagent cette volonté de faire vivre aux amateurs des expériences captivantes. Dans l'attente du début de la saison 2021 de Formule 1, quelle belle façon d'accueillir la nouvelle année avec cette nouvelle initiative de course virtuelle! L'engagement des partisans demeure crucial, surtout dans le contexte actuel, et c'est donc génial de pouvoir collaborer avec nos partenaires pour créer des expériences aussi fantastiques que celle-ci. »

La première VELO ESERIES sera lancée cette fin de semaine. D'autres épisodes seront diffusés au cours des prochains mois, pour se conclure à la fin du mois d'avril. Tout le contenu sera disponible sur les médias sociaux de VELO, y compris la diffusion en direct de chaque course virtuelle sur la chaîne YouTube de VELO . Le duel entre Craig David et Supercar Blondie dans le cadre de la première série aura lieu le samedi 6 février à 13 h (TUC).

VELO est une marque de sachet de nicotine de premier plan et fait partie d'un portefeuille de nouvelles catégories de produits que BAT offre aux consommateurs adultes de nicotine comme solutions de rechange aux produits du tabac traditionnels. L'entreprise est partenaire principal de McLaren Racing depuis le début de 2019, partenariat qui vise à accélérer sa transition vers ces nouveaux produits de substitution.

À propos de VELO : VELO est un produit moderne consommable par voie orale et qui offre aux fumeurs adultes et aux autres consommateurs de nicotine une façon différente et pratique de consommer de la nicotine.

Offert dans une gamme de saveurs et de concentrations, le sachet VELO constitue une méthode de substitution pour consommer de la nicotine. Les sachets VELO sont de couleur blanche et contiennent des ingrédients de qualité supérieure, dont de l'eau, des aromatisants, des édulcorants, de la nicotine de qualité pharmaceutique et des composants de source végétale.

VELO est un chef de file de la catégorie des produits modernes consommables par voie orale.

https://uk.velo.com/

À propos de British American Tobacco : British American Tobacco (BAT) est un chef de file du marché des biens de consommation multicatégories dont l'objectif est de construire un avenir meilleur (A Better Tomorrow), en atténuant les impacts de ses activités sur la santé au moyen d'une offre élargie de produits agréables et moins nuisibles pour les consommateurs adultes de nicotine. BAT encourage les personnes qui continuent de fumer à remplacer complètement la cigarette par des solutions de rechange dont les risques réduits pour la santé ont été scientifiquement prouvés. L'objectif de BAT est de convertir, d'ici 2030, 50 millions de consommateurs d'âge adulte à ses produits non combustibles. BAT emploie plus de 53 000 personnes dans 180 pays et exploite des usines dans 43 d'entre eux.

À propos de McLaren Racing : McLaren Racing a été fondée en 1963 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix, les 24 heures du Mans (dès sa première tentative) et l'Indianapolis 500 à trois reprises. McLaren Racing compétitionne actuellement en Formule 1 à l'échelle mondiale et en INDYCAR aux États-Unis. L'équipe a participé au championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 avec les pilotes Lando Norris et Carlos Sainz, et participera au championnat du monde 2021 avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. En 2021, McLaren Racing courra en série INDYCAR avec les pilotes Pato O'Ward et Felix Rosenqvist.

