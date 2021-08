Velo Labs, TEMPO Payments et Bitazza ouvrent un corridor de transfert de fonds de 17 milliards de dollars entre l'Europe et la Thaïlande avec la chaîne de blocs Stellar

Les transactions transfrontalières s'appuient sur le protocole Velo, les jetons Velo et les crédits numériques Velo, qui constituent l'un des actifs virtuels les plus conformes et stables sur le plan du prix. En outre, chaque transaction se règle en quelques secondes, grâce à la rapidité de la chaîne de blocs Stellar. Grâce à ce partenariat avec Velo Labs, TEMPO Payments et Bitazza, deux institutions financières agréées ouvrent la voie à la révolution des paiements internationaux en reliant les marchés de l'ANASE et de l'UE, qui représentent environ 17 milliards de dollars et près de 600 millions de clients.

Avec les systèmes financiers actuels, il est fastidieux et coûteux de transférer de l'argent partout dans le monde. Les trois entreprises mettent l'accent sur l'amélioration de ces inefficacités en s'appuyant sur leurs réseaux respectifs et sur la technologie décentralisée de Velo Labs, offrant ainsi des moyens d'envoi d'argent plus rapides, moins coûteux et plus sécuritaires entre l'Europe et la Thaïlande.

Voici la déclaration de Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs, au sujet de cette transaction historique :

« Ce que nous avons lancé aujourd'hui, c'est une validation de notre mission de base, c'est-à-dire construire un réseau mondial, décentralisé et interopérable qui permettra aux entreprises et aux particuliers de transférer des devises de façon sécuritaire et instantanée partout dans le monde. Velo Labs souhaite rendre les transactions transfrontalières plus rapides, moins chères et plus fiables pour tout le monde; cette première étape pave la voie à cette réalité. »

Voici la déclaration de Suren Ayriyan, chef de la direction de TEMPO Payments, au sujet de cette offre :

« Ce n'est que le début de notre vision qui consiste à servir des millions de personnes en Asie et au-delà. Nous espérons continuer de travailler avec Velo Labs pour accroître de façon exponentielle nos corridors et nos offres de devises, en fournissant des modes de transfert de fonds mondiaux sécuritaires, rapides et peu coûteux à tous les clients actuels et nouveaux de TEMPO Payments. »

Voici la déclaration de Kevin Heng, directeur de la stratégie de Bitazza :

« Bitazza est heureuse de travailler en collaboration avec Velo et TEMPO Payments pour faciliter le lancement de ce corridor de transfert de fonds entre l'Europe et la Thaïlande. Ce programme contribuera à améliorer et à élever la norme d'inclusion financière et de mobilité pour des millions d'utilisateurs dans le monde; il représente une nouvelle étape dans notre engagement commun à changer fondamentalement l'industrie mondiale des transferts de fonds et à faire de la Thaïlande et de l'Asie du Sud-Est la frontière mondiale favorisant l'innovation financière de nouvelle génération. »

À propos de Velo Labs

Velo Labs met sur pied un réseau de règlement global qui permettra aux entreprises et aux particuliers d'envoyer de l'argent à l'échelle mondiale de façon plus rapide, moins coûteuse et plus fiable. L'entreprise met au point des produits axés sur la chaîne de blocs, de qualité professionnelle et conformes aux normes, permettant ainsi aux institutions financières de transférer des devises de façon transparente partout dans le monde.

www.velo.org

À propos de TEMPO Payments

TEMPO Payments est une institution de paiement électronique et le principal point d'ancrage de l'UE pour les paiements par chaîne de blocs Stellar. En tant qu'opérateur de transactions et de règlements transfrontaliers, TEMPO Payments fournit des services de paiement aux entreprises du monde entier et défend la transparence totale de toutes les opérations, l'immuabilité des enregistrements, et offre la rapidité élevée des transactions et des taux de commission très concurrentiels.

http:// payments.tempo.eu.com

À propos de Bitazza

Bitazza a été fondée par une équipe de spécialistes de domaines collectifs comme la finance, les technologies de l'information, le développement créatif, etc., qui partagent une vision commune et unique de la croissance et de l'adoption des actifs numériques dans le monde des technologies financières. Bitazza offre aux négociants et aux émetteurs d'accéder aux marchés d'actifs numériques les plus liquides et actifs, dont le prix est fixé à l'échelle mondiale en devises asiatiques. Bitazza vise à devenir la plateforme de choix de l'Asie du Sud-Est pour l'inscription, le commerce et la gestion des cryptoactifs dans un environnement réglementé.

https://bitazza.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1592257/VeloLabs.jpg

SOURCE Velo Labs

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Joshua Brown, [email protected],+1-(510) 705-2582