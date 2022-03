Velo Labs et PDAX ouvrent un corridor de transfert de fonds vers les Philippines en utilisant le réseau Stellar

Les paiements transfrontaliers au moyen des systèmes financiers traditionnels sont de plus en plus lents et coûteux, ce qui oblige un certain nombre d'institutions intermédiaires à régler les transactions. En favorisant des transferts de fonds estimés à 34 milliards de dollars américains vers les Philippines chaque année, Velo Labs et PDAX souhaitent combler les lacunes actuelles en tirant parti de l'infrastructure de paiement de la chaîne de blocs de Velo Labs. Grâce à cette technologie, Velo Labs et PDAX s'efforceront d'offrir des paiements sûrs et à faible coût en temps quasi réel au marché transfrontalier des Philippines et aux consommateurs finaux.

« Velo Labs est déterminée à bâtir un réseau de règlement décentralisé qui donne aux particuliers et aux entreprises les moyens d'accéder à des services financiers au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, et notre collaboration avec PDAX est le prolongement de notre mission, a déclaré Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs. Ensemble, nous pouvons offrir au marché transfrontalier des Philippines un moyen beaucoup plus efficace d'envoyer et de recevoir des fonds transfrontaliers. »

« PDAX reconnaît les avantages que la technologie de la chaîne de blocs peut procurer à des millions de personnes aux Philippines qui comptent sur les envois de fonds transfrontaliers pour acheminer une aide financière essentielle à leurs familles et à leurs proches, a déclaré Nichel Gaba, fondateur et chef de la direction de PDAX. Velo Labs a joué un rôle extrêmement important dans les efforts visant à mettre ces nouveaux services sur le marché. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider l'entreprise à favoriser une plus grande inclusion financière grâce à des technologies semblables et novatrices. »

À propos de PDAX

PDAX est la principale plateforme de négociation d'actifs numériques aux Philippines; une plateforme sûre et conviviale permettant aux Philippins d'acheter et de vendre des monnaies et actifs numériques. L'entreprise a reçu sa licence auprès de la Banque centrale des Philippines en 2018 et a officiellement commencé ses activités au sein du marché philippin en 2019. PDAX est d'avis que la technologie de la chaîne de blocs et les actifs numériques sont la clé de l'inclusion financière aux Philippines et favorisent l'établissement de règles du jeu équitables qui peuvent donner du pouvoir aux Philippins.

Pour en savoir plus sur PDAX, visitez notre site Web officiel à https://pdax.ph/. Nous vous invitons également à télécharger notre application mobile à http://bit.ly/PDAX_MobileAppDownload pour commencer à négocier dès aujourd'hui!

www.pdax.ph

À propos de Velo Labs

Velo Labs met au point un réseau mondial de règlement fondé sur la chaîne de blocs et mettant l'accent sur la conformité afin d'offrir des paiements transfrontaliers rapides, sûrs et à faible coût aux particuliers et aux entreprises. Dans le cadre de sa mission qui consiste à améliorer les services financiers, Velo Labs offre aux institutions financières la capacité de transférer des fonds au-delà des frontières d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec les institutions financières traditionnelles.

www.velo.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1772998/Velo_PDAX.jpg

SOURCE Velo Labs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]