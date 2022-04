Velo Labs et iRemit s’associent pour débloquer le marché de paiements transfrontaliers de 34 milliards de dollars aux Philippines

On estime à 34 milliards de dollars américains le montant des transferts d'argent qui arrivent aux Philippines chaque année et qui sont actuellement soumis à des frais élevés, à des retards coûteux et à un réseau complexe d'intermédiaires - autant de facteurs qui détruisent la valeur économique et qui nuisent aux personnes qui dépendent des paiements transfrontaliers. Velo Labs, de concert avec iRemit, fournira la technologie et le réseau de règlement pour garantir que ces paiements transfrontaliers puissent être envoyés et reçus à moindre coût, plus rapidement et de façon plus sécuritaire que ne le permettent les anciens et actuels systèmes financiers.

Notamment, en s'intégrant au réseau Velo, iRemit peut désormais travailler directement avec ses partenaires de confiance pour régler les transactions presque instantanément, sans avoir recours à des agents intermédiaires. L'efficacité obtenue en combinant l'infrastructure de paiement de la chaîne de blocs de Velo Labs et le solide réseau de règlement national d'iRemit permettra aux utilisateurs d'iRemit - y compris les Philippins d'outre-mer, les travailleurs migrants, ainsi que les entreprises et les particuliers locaux - de conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné.

« Notre partenariat avec iRemit est le reflet direct de la mission fondamentale de Velo Labs, qui consiste à construire un réseau de règlement mondial, décentralisé et interopérable qui offre des paiements transfrontaliers rapides, fiables et sécuritaires, a déclaré Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs. Alors que nous développons notre réseau de règlement mondial, nous sommes ravis de nous associer à des institutions comme iRemit, qui partagent notre vision d'autonomiser ceux qui dépendent si fortement des paiements transfrontaliers. »

Le réseau de règlement de Velo Labs est alimenté par le protocole Velo. Ce protocole financier est le processus d'émission de crédits numériques, liés à une monnaie fiduciaire locale, pour effectuer des transactions entre des parties de confiance. Tous les crédits numériques sont garantis par le jeton utilitaire Velo Labs, le jeton Velo, qui conserve toujours une valeur de 1:1 entre les crédits numériques et la monnaie fiduciaire sous-jacente. Cela permet à Velo Labs de fournir un moyen efficace d'effectuer des transactions de valeur en utilisant des crédits numériques sans le risque de volatilité qui est préoccupant avec d'autres protocoles d'actifs numériques.

À propos d'iRemit

iRemit est le plus important fournisseur de services de transfert d'argent non bancaires appartenant à des Philippins, répondant aux besoins de paiement transfrontalier des Philippins à l'étranger depuis plus de 20 ans. Les clients sont la clé de la mission d'iRemit et l'entreprise continue d'élaborer les meilleures pratiques commerciales et technologiques pour s'assurer qu'ils fournissent des services de transfert d'argent sécuritaires, fiables et à faible coût afin que les personnes qui dépendent de ces services puissent continuer de prospérer et de faire croître l'économie locale.

À propos de Velo Labs

Velo Labs utilise la technologie de la chaîne de blocs pour développer un réseau de règlement mondial qui permet aux institutions financières d'offrir des paiements transfrontaliers sécurisés, presque instantanés et à faible coût pour les particuliers et les entreprises. Velo Labs s'efforce d'améliorer l'accès à des services financiers efficaces en mettant au point des technologies clés qui permettent un transfert de valeur transfrontalier et sans faille.

