Velo Labs et Inception s’associent pour révolutionner les envois de fonds en Asie du Sud-Est

Inception est une société de premier plan spécialisée dans les paiements internationaux en Asie. Le partenariat fera appel à la technologie de Velo pour faire la transition des activités d'envoi de fonds d'Inception en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour, qui passeront des systèmes traditionnels de règlement à la technologie plus efficace de la chaîne de blocs au cours du trimestre. Non seulement cette innovation améliorera considérablement le coût du service et la rapidité des transactions des clients, mais elle réduira également les frais associés aux transactions pour les clients.

Il s'agit de la troisième étape qui a marqué le partenariat avec Velo Labs au cours des derniers mois, avec Inception rejoignant à la fois Bitazza, une plateforme de négociation d'actifs numériques et TEMPO Payments, une entreprise d'envois de fonds numériques, dans l'écosystème de Velo.

Voici la déclaration de Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs, au sujet de cette annonce :

« Le partenariat entre Inception et Velo est une autre confirmation de la mission principale de Velo Labs, qui consiste à améliorer le paysage des paiements internationaux, qui est fragmenté, tout en rehaussant la norme en matière d'inclusion financière et de mobilité. Nous sommes ravis de mettre la puissance de la chaîne de blocs au service des corridors de devises existants d'Inception et de contribuer à renforcer et à accroître leur présence en Asie du Sud-Est. »

Sumeth Damrongchaitham, chef de la direction d'Inception :

« La collaboration entre Inception et Velo Labs renforce notre engagement commun à rendre les envois de fonds transfrontaliers faciles, sûrs et pratiques pour tous. Comme plus de 50 % de la population totale de l'Asie du Sud-Est n'a toujours pas de compte bancaire, nous sommes ravis de travailler avec Velo Labs et de nous concentrer sur ce segment de marché, tout en aidant parallèlement les entreprises et les particuliers à résoudre le problème du dernier kilomètre.

À propos de Velo Labs

Velo Labs met sur pied un réseau de règlement global qui permet aux entreprises et aux particuliers d'envoyer de l'argent à l'échelle mondiale de façon plus rapide, moins coûteuse et plus fiable. L'entreprise met au point des produits axés sur la chaîne de blocs, de qualité professionnelle et conformes aux normes permettant de transférer des devises de façon transparente partout dans le monde.

www.velo.org

À propos d'Inception

Inception est une entreprise de services financiers technologiquement innovante qui offre des envois transfrontaliers faciles, une foule de services relatifs au mode de vie et un réseau régional du dernier kilomètre pour tous. Sa principale mission est de favoriser l'inclusion financière des communautés non desservies et mal desservies de l'Asie du Sud-Est.

www.inception.asia

