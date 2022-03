SAN FRANCISCO, Californie, 16 mars 2022 /CNW/ - Velo Labs, une entreprise technologique basée sur la chaîne de blocs qui révolutionne les services financiers, entreprend une importante opération de destruction de jetons de cryptomonnaie dans le cadre de son engagement envers les membres de la collectivité, les premiers bailleurs de fonds et les investisseurs du projet.

Dès le 16 mars 2022, l'équipe de Velo Labs retirera de la circulation 6 milliards de jetons, soit 20 % de son offre totale, au rythme de 1 milliard de jetons par mois.

« Entreprendre une opération d'une telle ampleur témoigne de notre engagement envers la collectivité de Velo et nos investisseurs, tout en nous rapprochant de nos objectifs généraux, y compris le renforcement de notre économie des jetons, a déclaré Mike Kennedy, chef de la direction de Velo Labs. Nous voulons faire en sorte d'offrir les meilleures possibilités aux bailleurs de fonds et aux sympathisants de la mission de Velo. »

Velo Labs bâtit un réseau mondial de règlement incomparable pour que le processus de transfert de fonds des entreprises et des particuliers soit plus rapide, moins coûteux et plus fiable. Le réseau, qui est soutenu par la chaîne de blocs Stellar, tire profit du protocole de Velo pour créer un réseau de transfert de fonds sans frontières et stable sur le plan du prix. Parmi nos partenaires importants, mentionnons Bitazza, la plateforme d'actifs numériques d'ASEAN qui connaît la croissance la plus rapide, Inception, une entreprise de services financiers, et TEMPO Payments, une entreprise numérique de transfert de fonds.

Velo Labs a pour mission d'améliorer les services financiers. Nous bâtissons un réseau mondial de règlement pour que le processus de transfert de fonds des entreprises et des particuliers soit plus rapide, moins coûteux et plus fiable. L'entreprise met au point des produits de qualité professionnelle fondés sur la chaîne de blocs qui permettent aux institutions financières de transférer de la valeur de façon harmonieuse partout dans le monde.

