Vela Diagnostics collabore avec SRL Inc. pour la distribution de produits au Japon

FAIRFIELD, N.J., 2 octobre 2023 /CNW/ -- Vela Diagnostics a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche avec SRL Inc., une entreprise japonaise de services de santé de premier plan. Ce partenariat vise à faciliter la distribution des solutions de diagnostic moléculaire de pointe de Vela Diagnostics au Japon.

Fondée en 1970, SRL Inc. (filiale de H.U Group Holdings Inc.) est une entreprise d'essais cliniques de laboratoire reconnue au Japon qui compte plus de 80 bases d'affaires à l'échelle nationale. SRL Inc. se spécialise dans les essais complexes et sert des clients prestigieux en fournissant des solutions de diagnostic de maladies, la planification du traitement, la surveillance du pronostic après le traitement et les examens de santé.

L'accord de collaboration en recherche (ACR) entre Vela Diagnostics et SRL Inc. a été signé en juin 2023, marquant une étape importante dans leurs engagements communs à faire progresser les solutions de soins de santé au Japon. Vela Diagnostics vise à tirer parti du réseau de distribution complet de SRL Inc. et de sa compréhension du marché, ce qui lui permettra de présenter sa trousse de test de génotypage du VIH-1 SQ Sentosa® à des établissements de soins de santé et de diagnostic japonais.

Le Dr Tony Zhang, responsable de la recherche et du développement chez Vela Diagnostics, déclare que SRL Inc. a commencé des études de faisabilité pour la trousse de test de génotypage du VIH-1 SQ Sentosa®. « Le test de génotypage du VIH-1 SQ Sentosa® est la principale solution de VELA pour le séquençage de prochaine génération (SPG) automatisé du VIH-1, qui a obtenu la désignation DeNovo de la FDA en 2019, a expliqué le Dr Zhang. Grâce à son temps d'intervention réduit et à son délai d'exécution amélioré par rapport à d'autres trousses sur le marché, le test combine l'efficacité des techniques de séquençage de prochaine génération avec une sensibilité unique aux mutations dans trois cibles thérapeutiques clés. Il fournit des informations essentielles sur le profil de résistance aux médicaments du virus, ce qui pourrait révolutionner le dépistage du VIH au Japon. »

« Nous sommes ravis de nous associer à SRL Inc., a déclaré Sam Dajani, chef de la direction de Vela Diagnostics. Le Japon offre d'énormes possibilités, et nous sommes convaincus que le vaste réseau et l'expertise de SRL Inc. augmenteront notre capacité à offrir des produits novateurs aux patients et aux fournisseurs de soins de santé de la région. Nous envisageons que le Japon se joigne au réseau mondial de spécialistes en VIH en utilisant les trousses de test de séquençage de prochaine génération de Vela Diagnostics couvrant l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. De concert avec SRL Inc., nous prévoyons un partenariat fructueux qui améliorera les résultats pour les patients et contribuera à la lutte mondiale contre le VIH. »

À propos de Vela Diagnostics

Vela Diagnostics est l'un des principaux fournisseurs de solutions intégrées de diagnostic in vitro, de l'échantillon au résultat. Les solutions de test de VELA utilisent la plateforme automatisée Sentosa, ce qui offre la capacité unique de tirer parti d'un seul système pour les tests de séquençage de prochaine génération et PCR dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie.

© 2023 Vela Diagnostics Holding Pte Ltd. Tous droits réservés. Sentosa® est une marque déposée de Vela Diagnostics Holding Pte Ltd à l'extérieur de Singapour dans plusieurs marchés, notamment les États-Unis, l'Union européenne, la République populaire de Chine et le Royaume-Uni. Tous les produits Sentosa répertoriés ci-dessus sont fournis par Vela Diagnostics.

SOURCE Vela Diagnostics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Vince Yip, [email protected]