Véhicules hors route - 13 M$ pour rendre plus sécuritaire la pratique des VHR

QUÉBEC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 13 435 605 M$ à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), à la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) ainsi qu'aux clubs qui leur sont affiliés.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, fait l'annonce aujourd'hui de cette aide financière qui permettra de soutenir des projets favorisant une pratique plus sécuritaire de la motoneige et du quad dans toutes les régions du Québec.

Ces sommes permettront notamment aux clubs de la FCMQ et de la FQCQ d'entretenir et d'améliorer les sentiers sous leur responsabilité, d'assurer leur sécurité et d'y mettre en place la signalisation adéquate.

De plus, le dévouement remarquable de 30 bénévoles provenant des clubs de motoneigistes et de véhicules tout-terrain (VTT) de toutes les régions du Québec sera souligné au cours des prochains jours par la remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR). Les 30 lauréates et lauréats recevront également une lettre et une vidéo personnalisées de la part du ministre des Transports pour accompagner leur trophée.

Citation

« La pratique des VHR est un important moteur de développement économique et touristique pour nos régions. Votre gouvernement est donc très fier de contribuer au développement de ce loisir non seulement en reconnaissant l'implication des bénévoles, mais aussi en apportant une aide financière chaque année aux clubs de motoneigistes et de VTT. Nous mettons tout en œuvre pour assurer une pratique plus sécuritaire des VHR pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

L'aide financière de plus de 13 M$ se répartit comme suit :

6 083 105 $ seront alloués dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec;



7 352 500 $ seront accordés en vertu du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Le réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du quad. Les sentiers sont entretenus et surveillés par 312 clubs affiliés à la FCMQ ou à la FQCQ.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du quad sont estimées à plus de 3 G$ annuellement.

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724