LOS ANGELES, le 9 janv. 2024 /CNW/ - VEGAMOUR, la marque holistique de soins pour cheveux de premier plan, renommée pour ses solutions de soins de cheveux à base de plantes, sera lancée dans les magasins Sephora partout au Canada dès aujourd'hui. La gamme de produits de soins capillaires propres, végétaliens et de haute performance de la marque sera offerte dans les 114 établissements Sephora du Canada et sur Sephora.ca.

Il s'agit d'une expansion importante pour Vegamour sur le marché nord-américain, ce qui rend la marque facilement accessible aux consommateurs canadiens. Vegamour est actuellement vendu chez Sephora aux États-Unis, soit dans 535 magasins et en ligne.

« Vegamour a connu une croissance importante de sa marque et une notoriété accrue au cours des dernières années. Nous avons des consommateurs fidèles chez Sephora aux États-Unis qui comptent sur Vegamour pour les aider à répondre à leurs besoins en matière de soins pour les cheveux. L'expansion vers un nouveau marché avec Sephora Canada nous permettra d'atteindre une nouvelle clientèle et de faire découvrir aux Canadiens les produits de soins pour cheveux de Vegamour », a déclaré Erin McGilvra, première vice-présidente, Ventes mondiales, à Vegamour.

« L'innovation en matière de soins capillaires est maintenant axée sur le bien-être global des cheveux - l'effet « skinification » où ces derniers bénéficient des mêmes soins que la peau - qu'il s'agisse de s'occuper du cuir chevelu, d'outils réducteurs de chaleur ou de la correction des dommages, explique Jane Nugent, première vice-présidente, Marchandisage, Sephora Canada. La gamme révolutionnaire de shampooings, de revitalisants et de sérums de Vegamour permet d'obtenir des résultats visibles et de produire les cheveux d'apparence saine que nous recherchons tous. Nos clients canadiens adoreront le sérum capillaire primé GRO et les produits de soins de la gamme Vegamour. »

Fondée en 2017, Vegamour a été largement acclamée pour son approche novatrice visant à répondre aux préoccupations courantes liées aux cheveux, notamment la perte, l'amincissement et les dommages, sans compromettre la santé globale des cheveux. Grâce à son approche holistique à 360 degrés, Vegamour combine harmonieusement les puissantes forces de la science et de la nature pour créer un environnement optimal pour des cheveux éblouissants. Les formulations de la marque présentent des ingrédients phytoactifs issus de sources durables et biodisponibles, ce qui redéfinit les normes dans la catégorie des soins capillaires.

Vegamour est devenu synonyme de son sérum capillaire GRO très populaire, un produit à succès qui a attiré une fidèle clientèle, avec un sérum vendu toutes les 15 secondes, pour un total de plus de 2 millions de bouteilles dans le monde depuis son lancement. Composé d'éléments actifs à base de plantes comme la caféine, le curcuma, l'ambérique et le trèfle rouge, le sérum capillaire GRO améliore visiblement la densité des cheveux et réduit la perte des cheveux, pour une chevelure plus épaisse, plus volumineuse et d'apparence plus saine. Il a été démontré cliniquement que l'apparence du volume capillaire peut augmenter jusqu'à 52 %* et réduit les signes de perte jusqu'à 76 %. Les utilisateurs constatent une transformation en aussi peu que 90 jours*. Avec plus de 2 000 examens 5 étoiles, cette formule non toxique et sans hormone produit des résultats exceptionnels sans produits chimiques nocifs, cancérogènes ou effets secondaires.

VEGAMOUR sera lancé dans les magasins Sephora Canada et sur Sephora.ca avec l'assortiment suivant : Sérum pour les cheveux GRO pour cheveux clairsemés, Ensemble de trois sérums pour cheveux clairsemés GRO, Shampooing revitalisant GRO, Revitalisant GRO, Shampooing sec GRO, Soin purifiant pour les cuirs chevelus secs GRO, Brosse de massage du cuir chevelu revitalisant GRO et Revitalisant sans rinçage HYDR-8.

Études cliniques et avis : *Formulé avec des ingrédients cliniquement démontrés pour augmenter l'apparence de la densité des cheveux jusqu'à 52 %. Résultats d'une étude clinique in vivo d'un ingrédient clé auprès de 40 sujets sur 150 jours. *

*Formulé avec des ingrédients cliniquement démontrés pour réduire les signes de perte de cheveux jusqu'à 76 %. Résultats d'une étude clinique in vivo d'un ingrédient clé auprès de 19 sujets sur 150 jours.

*Voir les résultats du sérum capillaire GRO dès 90 jours. Résultats d'une étude clinique auprès de 20 sujets sur une période de 150 jours.

VEGAMOUR adopte une approche holistique pour les soins des cheveux qui intègre de puissants ingrédients phytoactifs qui travaillent en tandem pour traiter à la fois les symptômes et les causes sous-jacentes des dommages, de l'amincissement et de la perte visibles des cheveux. Notre approche « de l'intérieur vers l'extérieur » tient compte de la santé de l'ensemble de l'écosystème folliculaire et vise à promouvoir un environnement sain pour l'épanouissement naturel des cheveux.

Depuis ses débuts au Canada en 2004, Sephora Canada est un chef de file du commerce omnicanal de prestige. Elle a pour mission de créer une expérience de magasinage de beauté invitante et d'inspirer la détermination dans notre collectivité. Dans le but d'offrir un soutien au magasinage impartial et une expérience personnalisée, Sephora invite ses clients à découvrir des milliers de produits de plus de 360 marques soigneusement organisées, à explorer en ligne et au moyen de notre application mobile, à profiter des services du Studio de beauté et à interagir avec des conseillers en beauté formés par des experts dans 114 magasins au Canada. Les clients peuvent accéder gratuitement au programme Beauty Insider et à la communauté numérique, qui, ensemble, améliorent l'expérience des clients passionnés de Sephora.



Sephora est un chef de file de l'industrie en matière de diversité, d'inclusion et de responsabilisation, guidée par ses valeurs d'entreprise de longue date. En 2019, Sephora a annoncé une nouvelle plateforme de marque, « Quelque chose de beau nous unit », pour renforcer son engagement à favoriser l'appartenance entre tous les clients et employés et à s'efforcer publiquement d'avoir une vision plus inclusive de la vente au détail dans les Amériques. Sephora continue de redonner à nos collectivités et de promouvoir l'inclusion dans notre industrie grâce à ses programmes d'impact social et d'équité, appelés Sephora D&I Heart Journey.

