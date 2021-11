Lors de l'événement, Vazyme dévoilera sa gamme complète de produits et de solutions liés à la COVID-19, en mettant l'accent sur le lancement des tout derniers produits de dépistage du virus de l'entreprise : le test de dépistage du SRAS-CoV-2 et des types A et B de la grippe par PCR quantitative en temps réel, et le test de dépistage rapide des antigènes du SRAS-CoV-2 et des types A et B de la grippe. Ces deux produits sont capables de tester et de détecter trois types de virus, dont le virus de la COVID-19 et des types A et B de la grippe simultanément, ce qui permet d'obtenir des tests antiviraux plus efficaces et plus complets.

Depuis le début de la pandémie, Vazyme n'a cessé de déployer des séries d'agents réactifs pour les tests de dépistage de la COVID-19 ainsi que des dispositifs connexes pour des solutions de détection d'acides nucléiques, des tests de dépistages rapides d'antigènes et d'anticorps, et des tests rapides d'anticorps neutralisants. Les produits de Vazyme améliorent les tests de dépistage de la COVID-19 dans le cadre de la lutte contre la pandémie paralysante grâce à des résultats plus précis, plus fiables et plus rapides. Vazyme a fourni des produits et des solutions de test de la COVID-19 à de nombreux pays et régions, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, le Brésil et l'Indonésie, et a fourni des matières premières clés pour plus de 500 millions de trousses de test de la COVID-19 aux fabricants spécialisés dans ce domaine à l'échelle mondiale.

Vazyme présentera davantage de produits et de solutions de diagnostic de la COVID-19, notamment les suivants :

Solution de détection d'acide nucléique

Test de dépistage rapide des antigènes du SRAS-CoV-2

Test de dépistage à domicile des antigènes du SRAS-CoV-2

Test de dépistage rapide des antigènes du SRAS-CoV-2 et des types A et B de la grippe

Détection des anticorps neutralisants

Etc.

Le marché mondial des diagnostics in vitro a connu une croissance remarquable, tout comme les demandes pour des solutions de diagnostic complètes, précises et personnalisées. Comptant des années d'expérience dans la mise au point de produits dans ce domaine, Vazyme met au point des produits diagnostiques in vitro couvrant diverses spécialités, notamment la cardiologie, les soins prénataux et postnataux, la gastroentérologie, la néphrologie, l'infection et la pulmonologie pédiatrique.

En plus des dispositifs de tests au point d'intervention, Vazyme, en tant que principal fournisseur de matières premières médicales en amont, se donne pour mission de fournir à ses clients les meilleurs produits et services pour ce qui est des matières premières médicales. L'un des rares producteurs novateurs en Chine axés sur la recherche et le développement, avec des capacités de fabriquer des produits finis et de concevoir à l'interne des technologies en amont, Vazyme soutient la vision d'améliorer la vie humaine grâce à la technologie et met l'accent sur l'investissement continu dans l'innovation technologique et les produits de qualité.

Pour atteindre des milliards de clients dans le monde entier, Vazyme accélère l'expansion de son empreinte sur les marchés étrangers, en mettant l'accent sur la croissance dans le marché européen grâce à la construction de vastes sites d'exploitation régionaux. À l'heure actuelle, Vazyme collabore avec des établissements universitaires de renommée mondiale pour bâtir des laboratoires multinationaux et établir des partenariats avec les principaux distributeurs de produits médicaux et pharmaceutiques dans les marchés étrangers afin de créer des réseaux de vente et de distribution locaux. Vazyme a hâte d'interagir avec d'autres partenaires mondiaux à l'occasion du salon MEDICA 2021.

À propos de Vazyme

Fondée en 2012, Vazyme est, en Chine, l'une des rares entreprises de biotechnologie innovantes axée sur la recherche et le développement qui possède des capacités de développement de technologies en amont et de fabrication de produits finis. Avec un engagement continu envers l'innovation, l'entreprise, qui s'appuie sur sa plateforme de technologie générique clé exclusive, a construit un réseau commercial couvrant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Vazyme a développé huit séries de réactifs de diagnostic exclusifs utilisables sur le point d'intervention, ainsi que des matériaux de contrôle connexes, concernant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les inflammations, la prépotence, la fonction gastrique, l'auto-immunité, la fonction rénale, la gestion des maladies chroniques et les maladies respiratoires.

