VAST BODY. MOUVEMENTS INFINIS : LE LANGAGE DES CORPS DANS UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE INTERACTIVE ET CRÉATIVE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

Vast Body analyse des millions d'images pour isoler ce qui rend le mouvement unique. Chaque geste devient un mot dans le vocabulaire corporel, un langage universel. L'œuvre, intelligente, détecte les mouvements, les analyse et elle renvoie ensuite le mouvement repéré à travers le corps d'un danseur, d'un alter ego. Un dialogue nouveau s'invente et libère par le mouvement ce désir présent en chacun de nous d'échanger et de créer des liens.

Les visiteurs ont ainsi la possibilité de déambuler dans l'antre de la création et de constater toute la dimension humaine derrière ce projet qui implique la technologie. Cette expérience, qui invite à la rencontre, tombe à point en cette période où tous nos repères sont chamboulés. Elle permet de réinventer une forme de liberté de rassemblement, de se réapproprier les espaces collectifs ainsi que les contacts avec les autres, différemment. Dans une salle de 800 mètres carrés, le visiteur aperçoit des personnages monumentaux au repos, projetés sur des écrans disposés sur les murs de chaque côté. En accédant à cet espace d'expérimentations, il devient alors acteur. Chacun de ses gestes a le pouvoir de transformer la scène qui se déroule devant lui. Toute la magie tient dans cette rencontre éphémère avec cet alter ego virtuel où, pour quelques instants, les mouvements du visiteur s'incarnent dans le corps d'un autre.

Une rencontre avec soi-même et les autres, à la croisée du langage du corps et du numérique, dans un alliage inédit, libérateur.

« Au moment où plusieurs aspects de notre société sont appelés à se réinventer, nous avons voulu offrir aux visiteurs une expérience nouvelle, à travers laquelle on peut redéfinir la notion de rencontre et solliciter les corps pour créer un dialogue, unique à chaque personne. En cette période troublée où nos contacts ont été réduits et où le concept de liberté de mouvement prend tout son sens, cette expérience permet de nous connecter d'une autre façon, à nous-mêmes et aux autres ».

- Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Informations additionnelles

Vincent Morisset et Caroline Robert forment le studio AATOAA. Ils sont reconnus internationalement pour leurs œuvres où les spectateurs sont invités à devenir participants. Ces expériences mettent en perspective notre rapport à l'autre et le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure. Vast Body est présenté pour la première fois en contexte muséal, du 20 janvier 2021 au 13 février 2023 au Musée de la civilisation.





