Vans annonce une nouvelle catégorie phare : OTW by Vans

OTW by Vans représente une nouvelle vision du summum de l'expression de Vans, conçue sous la direction d'Ian Ginoza, vice-président, direction de la création, catégories phares. OTW by Vans, dont l'objectif est de repousser les limites et de défier les conventions, utilise ses origines dans le domaine de la planche à roulettes pour présenter un point de vue distinct et unique.

« Nous ancrons le prochain chapitre de Vans dans l'attitude et la mentalité reposant sur la véritable identité de la marque, comme définie et façonnée par la communauté des perturbateurs originaux. Les adeptes de la planche à roulettes nous ont accueillis il y a de nombreuses années pour faire progresser la culture », a expliqué M. Ginoza.

« Chaque pas en avant sera ancré dans cet esprit initial de défiance et d'exploration, comme l'ont fait les premiers adeptes et pionniers de la planche à roulettes il y a de nombreuses années et comme les rouliplanchistes continuent de le faire aujourd'hui. OTW by Vans est un virage vers ce que nous sommes vraiment... un retour à Off The Wall. »

La catégorie des produits Vault by Vans se terminera d'ici la fin de 2023, laissant la place au lancement de OTW by Vans au début de 2024. La plateforme offrira sa propre expérience de commerce électronique et donnera accès à une sélection de partenaires de commerce grossistes à l'échelle mondiale.

Les chaussures et vêtements de la catégorie phare seront présentés en deux catégories distinctes sous OTW by Vans : OTW, un espace dédié à l'exploration de produits avec des collaborateurs pour repousser les limites de l'expression du design, et Premium Standard, une collection de produits classiques haut de gamme de notre gamme bien-aimée de silhouettes emblématiques.

Les deux catégories sont supervisées par l'équipe OTW by Vans nommée par Ian Ginoza, y compris Dylan Petrenka, directeur de la conception, Chaussures, et Lanie Alabanza-Barcena, directrice de la conception, Vêtements et accessoires, qui favorise l'évolution de la tradition de plus de 50 ans de Vans vers l'avenir.

OTW by Vans accueillera de nouveaux collaborateurs, en commençant par S.R. STUDIO LA. CA. par Sterling Ruby, dont la première version sera lancée au début de 2024.

« C'est une collaboration personnelle; la première collaboration de SR. STUDIO. LA. CA. Vans nous semblait un choix logique; l'entreprise définit une certaine histoire de la côte Ouest », a expliqué Sterling Ruby. « L'entreprise a vu le jour en 1966 et a depuis accompagné un très grand nombre de rouliplanchistes, de musiciens et de mouvements qui ont eu une influence sur moi, sur mon art et sur la façon dont mon studio fonctionne dans son ensemble »

Avant le lancement de la catégorie dans les magasins de détail, la campagne OTW by Vans s'activera lors de moments de grande visibilité à l'échelle mondiale, y compris une exposition de planches à roulettes en direct conçue en partenariat avec PLAYLAB, INC. et California Skateparks lors de la Fashion Week de Paris pour la collection pour hommes printemps-été 2024 qui se déroule cette semaine.

Pour en savoir plus, suivez, @OTWbyVans sur Instagram.

Photos

Photo de Sterling Ruby et Ian Ginoza

Crédit photo : Image reproduite avec l'aimable autorisation de OTW by Vans/Sandy Kim

Campagne OTW by Vans

Crédit photo : Image reproduite avec l'aimable autorisation de OTW by Vans/Liam MacRae

