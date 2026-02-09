BELTSVILLE, Maryland, 9 février 2026 /CNW/ - Vankyo se place en tête des ventes de projecteurs sur le marché nord-américain en 2025, selon le dernier rapport de marché de Circana, LLC, anciennement IRI et NPD, un chef de file mondialement reconnu de l'analyse du comportement des consommateurs et du commerce de détail.

Vankyo au 1er rang du marché nord-américain des projecteurs

Circana fournit un aperçu neutre et indépendant du marché nord-américain de l'électronique grand public. Ses données indiquent que la catégorie des projecteurs a continué d'évoluer en 2025 en Amérique du Nord, à mesure que la demande s'oriente vers des solutions de projection domestiques, portatives et intelligentes pour générer un élan relativement plus prononcé dans ces segments de produits.

La primauté de Vankyo sur le marché en 2025 reflète une trajectoire de croissance pluriannuelle en Amérique du Nord, où la marque se classe constamment depuis cinq ans parmi les fabricants de projecteurs les plus performants, abandonnant sa position de principal défieur pour atteindre la première place de la catégorie. Ce succès est attribuable aux forts volumes de ventes de certains modèles, comme le Vankyo Leisure 3 Pro et le Vankyo Leisure 470 avec lecteur de diffusion en continu Roku Express, ainsi qu'à une gamme de produits particulièrement axée sur la performance en 2025, notamment les modèles Performance H500R, Performance V700G et Performance V700G Pro, conçus pour s'adapter à divers segments de prix et scénarios d'utilisation.

Signe de la présence croissante de la marque dans le commerce de détail et de la maturité de son portefeuille, les produits Vankyo sont actuellement distribués aux États-Unis par les principaux canaux de vente aux particuliers : Walmart, BestBuy, Target, Macy's et Sam's Club.

À propos de Vankyo

Vankyo est une marque mondiale de premier plan qui conçoit des projecteurs de divertissement à domicile innovants et de qualité, ainsi que des accessoires connexes. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience d'utilisation grâce à une technologie de pointe et à un design accessible, Vankyo s'attache à proposer une expérience visuelle immersive aux foyers du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889647/Vankyo_Ranks_No_1_Spot_North_American_Projector_Market.jpg

SOURCE Vankyo Official

CONTACT : médias, [email protected]