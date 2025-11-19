Vanessa Fracheboud nommée présidente-directrice générale du Regroupement DMV

Une transition dans la continuité et l'héritage, pour soutenir l'indépendance des cliniques et hôpitaux vétérinaires du Qué bec

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Regroupement DMV, chef de file en soins vétérinaires spécialisés et d'urgence au Québec, annonce la nomination de Madame Vanessa Fracheboud à titre de présidente-directrice générale. Elle succède à Dre Caroline de Jaham, qui occupait ce poste depuis 2013.

Vanessa Fracheboud, nouvelle présidente-directrice générale (Groupe CNW/Regroupement DMV) Dre de Jaham (Groupe CNW/Regroupement DMV)

Cette transition, mûrement réfléchie et soigneusement préparée, s'inscrit dans la continuité des valeurs et des ambitions qui animent le Regroupement DMV depuis plus de trente ans : offrir des soins vétérinaires d'excellence, faire progresser la profession au Québec et préserver un héritage collectif bâti sur la passion, la rigueur et la proximité.

« Je suis profondément reconnaissante envers les équipes, les cliniques et les partenaires qui font vivre chaque jour la mission du Regroupement DMV », souligne Vanessa Fracheboud. « Je mesure la portée du chemin parcouru sous la direction de Dre Caroline de Jaham. C'est avec enthousiasme que je souhaite honorer cet héritage en poursuivant la mission d'excellence et d'innovation vétérinaire au Québec, tout en y apportant ma propre empreinte. »

Poursuivre la croissance et faire vivre l'hé ritage

Sous la direction de Dre de Jaham, le Regroupement DMV a connu une croissance soutenue, marquée par la création de nouveaux centres CENTREDMVET dont celui à Québec, le développement du réseau Passionimo et le renforcement de la collaboration interdisciplinaire au sein de la communauté vétérinaire.

Le Regroupement DMV demeure aujourd'hui un regroupement québécois à actionnariat local, détenu majoritairement par des professionnels de la santé animale. Cet ancrage, fondé sur la compétence, la passion et la proximité, incarne les valeurs à l'origine de son succès et assure la pérennité de l'héritage transmis de génération en génération de vétérinaires.

« Depuis plus de trente ans, notre organisation avance portée par une conviction profonde : chaque geste, chaque décision et chaque soin laisse une empreinte », souligne Dre Caroline de Jaham, m.v., MSc, DACVD. « Ces empreintes, mises bout à bout, construisent notre héritage collectif. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour le Regroupement DMV. Je suis fière de passer le relais à une leader qui partage nos valeurs et notre engagement envers la profession. »

Dre de Jaham demeurera présidente du conseil d'administration, assurant ainsi une transition harmonieuse et la continuité de la vision stratégique de l'organisation.

Une dirigeante visionnaire et humaine

Avec plus de quinze ans d'expérience en leadership d'entreprise, Vanessa Fracheboud se distingue par une approche alliant stratégie, croissance durable et leadership humain. Avant de se joindre au Regroupement DMV, elle a occupé des postes de direction au sein d'entreprises emblématiques telles que DAVIDsTea, le Groupe Legault (Mondou) et Mandy's Salades Gourmandes, où elle a piloté d'importantes initiatives de transformation et d'expansion.

Formée à la Ivey Business School et à HEC Montréal, elle se démarque par une gestion alliant rigueur, bienveillance et sens stratégique.

À propos du Regroupement DMV

Fondé en 1993 par cinquante médecins vétérinaires, le Regroupement DMV réunit 4 CENTREDMVET (urgences 24/7 et spécialités vétérinaires) situés à Saint-Hubert, Blainville, Montréal (Lachine) et Québec (Ancienne-Lorette), ainsi que le réseau Passionimo, composé de 33 établissements de pratique générale, également détenus et dirigés par des vétérinaires d'ici.

Avec plus de 600 professionnels et employés de soutien, un continuum de soin complet et un engagement constant envers l'excellence clinique, la formation continue et l'innovation, le Regroupement DMV demeure un pilier de la médecine vétérinaire au Québec.

