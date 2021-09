La société montréalaise d'acquisition et d'exploitation de firmes logicielles ajoute 10 entreprises à son portefeuille en 2021

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société d'acquisition et de développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer qu'elle affiche une croissance à trois chiffres pour une cinquième année consécutive suivant l'acquisition de VSN Video Stream Networks S.L. basée en Espagne, ainsi que de Manus Software et d' ASE Automotive Solutions des Pays-Bas, ce qui démontre sa ferme volonté de poursuivre une croissance mondiale exceptionnelle avec 10 acquisitions depuis le début de 2021.

« Nous voulions, dès 2015, mettre sur pied une société de logiciels qui figurerait parmi les plus florissantes au monde. À cet effet, nous allions procéder à l'acquisition en série de petites et moyennes entreprises servant des marchés de niche, explique Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. L'évolution de l'entreprise au cours des six dernières années a été une incroyable leçon d'humilité. La robustesse de notre modèle d'affaires nous a permis d'attirer les esprits les plus brillants des finances et des technologies, ce qui s'est avéré notre plus grand vecteur de réussite. »

Depuis sa fondation, Valsoft a fait l'acquisition de 45 firmes logicielles. L'entreprise, qui emploie aujourd'hui plus de 1500 personnes dans une dizaine de pays, a vu sa croissance bondir de 100 % chaque année tout en maintenant des marges bénéficiaires très saines. L'engagement de Valsoft à investir dans une perspective à long terme en adoptant les pratiques exemplaires du secteur a favorisé la création de valeur, ce qui s'est traduit par une croissance rentable et l'excellence du service client.

« C'est fort stimulant de participer à la croissance de Valsoft, soutient Michael Assi, associé et président-directeur général d'Aspire Software (qui fait partie du groupe Valsoft). Je ne pourrais être plus fier de nos dirigeants et employés d'exception. Je tiens à remercier tous nos fidèles clients. Je me réjouis à l'idée d'accélérer notre croissance exponentielle. »

« Nous avons le sentiment que notre croissance en est à ses premiers pas, ajoute Sam Youssef, car nous commençons tout juste à atteindre notre vitesse de croisière. Ce n'est que le début d'une longue histoire. »

À propos d'ASE : Les logiciels et outils d'ASE, de même que son expertise locale de l'industrie automobile, lui permettent d'offrir une gamme complète de services de données, des conseils en matière d'amélioration des performances et d'optimisation des bénéfices adaptés aux exigences commerciales des marques et de leurs concessionnaires.

À propos de VSN : Fondée en 1990, VSN est une solution logicielle complète destinée au secteur de la diffusion, qui permet aux clients de mieux gérer et d'automatiser l'ensemble du cycle de vie des contenus, de la planification à l'archivage en passant par la livraison. Le siège de VSN est situé à Barcelone, en Espagne.

À propos de Manus Software : Fournisseur préféré en Europe de logiciels de planification des effectifs et de gestion du temps, Manus est bien connue pour ses solutions de connectivité hybrides et polyvalentes s'intégrant aux divers systèmes de ses clients.

À propos de Valsoft Corporation : Valsoft se spécialise dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées proposant des solutions essentielles dans leur segment ou marché respectif. Sa mission est de fournir des logiciels de qualité et des services technologiques connexes à un bassin de clients qui ne cesse de croître. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.valsoftcorp.com.

SOURCE Valsoft Corporation Inc.

Renseignements: Joey Strizzi, Directeur des communications et des relations publiques, Valsoft Corporation, [email protected], Bureau : 514-316-7647, Cellulaire : 514-258-0256

Liens connexes

https://www.valsoftcorp.com/