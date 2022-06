Valorisation des minéraux critiques et stratégiques - Québec et Orion acquièrent les actifs de Métaux BlackRock

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Conformément à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec le 31 mai 2022, le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec (IQ), et Orion Mine Finance (Orion) deviennent actionnaires à 100 % de Métaux BlackRock (MBR) pour une valeur totale d'environ 90 millions de dollars en parts égales dans le capital-actions de l'entreprise. Ce montant équivaut aux créances prioritaires dues par MBR au gouvernement et à Orion.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le 23 décembre dernier, MBR, qui faisait face à une crise de liquidités, a dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre C-36). Un processus de sollicitation d'intérêt (SISP) a été mis en place afin de sonder l'intérêt d'investisseurs et d'acquéreurs potentiels. Dans le cadre de ce processus, mené par Restructuration Deloitte, l'officier mandaté par la Cour, IQ et Orion ont fait une soumission d'amorce (stalking horse bid) offrant d'acquérir l'entreprise de MBR pour un prix équivalent au montant de leur créance garantie et invitant les soumissionnaires potentiels à offrir une transaction supérieure. Au terme du SISP, la soumission d'amorce d'IQ et d'Orion a été retenue comme étant la meilleure dans les circonstances, et la Cour a approuvé la clôture de la transaction en découlant le 31 mai 2022. La transaction a été clôturée ce même jour, en conformité avec cette ordonnance de la Cour.

Rappelons que MBR vise la construction d'une mine de fer, de vanadium et de titane près de Chibougamau et d'une usine de transformation de concentré au port de Saguenay afin d'y produire de la fonte brute, de la scorie de vanadium et de la scorie de titane. Ce projet de près de 1,3 milliard de dollars permettra la création de quelque 600 emplois, en plus de générer d'importantes retombées économiques pour les régions du Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue. Une réévaluation des coûts du projet sera effectuée dans les prochains mois.

Citations :

« Avec cette acquisition, on se donne les moyens d'exploiter pleinement nos ressources minières stratégiques au profit de la croissance économique du Québec. Ça nous permet aussi de préserver nos intérêts dans Métaux BlackRock et de relancer le projet sur des bases solides. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le projet de MBR s'inscrit dans les orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025. Avec ce plan, notre gouvernement s'est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation et du recyclage des minéraux critiques et stratégiques, en partenariat avec les milieux régionaux et autochtones. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Des réserves de près de 130 millions de tonnes de minerai ont été identifiées sur le site du projet. Le concentrateur de MBR pourra traiter 3 millions de tonnes de minerai par année sur une période d'environ quarante-trois ans.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2020, la transition énergétique vers une économie faible en carbone occasionnera une forte hausse de la demande pour certains minéraux critiques, dont le vanadium que MBR entend produire.

Le vanadium est considéré comme un minerai critique pour la filière batterie. À ce jour, il est principalement utilisé dans le ferrovanadium, mais également dans certains alliages d'acier inoxydable.

Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 s'appuie sur des mesures concrètes pour tirer profit de minéraux indispensables à la transition énergétique et technologique, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 962-0758 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710