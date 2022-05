Validation de technologies médicales en contexte de soins - Un nouveau consortium pour faciliter la commercialisation et l'exportation du savoir-faire québécois

LAVAL, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) est fier d'annoncer la mise sur pied d'un nouveau consortium dont la mission est d'accélérer la validation de technologies en conditions réelles de soins, alors que les jeunes pousses québécoises rencontrent des défis importants pour valider les technologies développées au sein du réseau québécois de la santé. À terme, l'accompagnement du consortium facilitera la commercialisation et l'exportation du savoir-faire québécois en technologie de la santé et engendrera des investissements de près de 100 M$.

S'inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie québécoise des sciences de la vie, le consortium formé de sept incubateurs et accélérateurs sera piloté par le Centre québécois d'innovation en biotechnologie et sera soutenu par une aide financière de 2 M$ du ministère québécois de l'Économie et de l'innovation.

Un soutien pour percer le marché

Ce programme vise à répondre à la difficulté d'accès des jeunes pousses en sciences de la vie aux cliniciens, aux médecins et aux professionnels de la santé pour compléter la dernière étape de la validation technico-commerciale d'une innovation en contexte réel de soin. Plus concrètement, ce consortium permettra aux jeunes entreprises québécoises d'être compétitives face aux plus grands joueurs de l'industrie et ainsi percer le marché international.

Outre le CQIB, les autres membres du Consortium sont Admare BioInnovations, le Centech, District 3, le CTS, l'ACET et QuantINO.

« Notre gouvernement veut propulser les entreprises et accroître l'investissement privé dans les sciences de la vie pour que l'industrie puisse opérer à son plein potentiel. L'appui financier permettra aux membres du Consortium d'accélérateurs et incubateurs de bonifier l'accompagnement des jeunes entreprises du secteur, à accroître la commercialisation des innovations québécoises et à attirer des investissements en recherche et développement. »

- M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce nouveau programme de trois ans nous permettra de poursuivre notre mission ; celle d'encourager la croissance des jeunes pousses québécoises œuvrant en sciences de la vie. La mise en marché dans le réseau de la santé demande beaucoup d'efforts ainsi qu'une connaissance pointue de l'industrie. Ainsi, le rôle du consortium sera de facilitateur dans ce processus. »

- Perry Niro, directeur général du Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) et responsable de la gestion du fonds au nom des membres du Consortium.

À propos du CQIB et des membres du Consortium

Le CQIB est un incubateur ayant pour mission de faciliter la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé. Il offre notamment ses espaces aux entreprises en démarrage nécessitant l'accès à des laboratoires et à des équipements scientifiques ainsi qu'une expertise en développement de projets d'affaires.

L'ensemble des membres du Consortium d'accélérateurs et incubateurs en sciences de la vie ont généré, depuis leur création, près d'un milliard de dollars d'investissement.

