PARIS, 18 avril 2023 /CNW/ -- Atlassian a annoncé aujourd'hui avoir attribué à Valiantys le prix Atlassian Partner of the year 2022 Cloud Solutions, pour sa contribution et ses résultats exceptionnels en 2022. Cela inclut des efforts exceptionnels pour développer de nouvelles activités, proposer des approches visionnaires, et des services et produits complémentaires aux solutions Atlassian.

Valiantys a été honoré dans le cadre du programme annuel du Partenaire de l'année Atlassian pour ses efforts continus et son travail exceptionnel auprès de ses clients.

Atlassian Partner of the Year Award Cloud Solutions

"Chaque année, je suis surpris et ravi par les solutions novatrices et la passion que nos partenaires amènent à leurs clients Atlassian", a déclaré Ko Mistry, Atlassian Head of Global Channels. "Nos partenaires sont des leaders de l'industrie qui jouent un rôle clé dans la réussite de nos clients. Nous sommes ravis de mettre en avant nos meilleurs partenaires, ceux qui fournissent des solutions de pointe et des services Atlassian dans le monde entier."

"Nous sommes ravis de recevoir ce prix d'Atlassian", a déclaré Lucas Dussurget, CEO de Valiantys. "Valiantys a toujours été à la pointe des solutions Cloud avec Atlassian, conseillant les clients sur les meilleures options possibles. Depuis deux ans, nous avons effectué des centaines de migrations pour des organisations du secteur public et privé, dans le monde entier. Ces projets nécessitent souvent une compétence technique approfondie du Cloud et des versions antérieures des produits Atlassian, ainsi qu'une vision exhaustive des applications disponibles sur la marketplace Atlassian. Notre expérience et notre approche globale permettent à Valiantys de guider ses clients vers le plan le mieux adapté à leurs besoins immédiats et stratégiques après la migration, et de réaliser des implémentations de bout en bout permettant leur réussite continue."

A propos de Valiantys

Valiantys est une société mondiale leader dans le conseil et les services Atlassian. La société accélère la transformation des entreprises en numérisant les processus, en modernisant le travail d'équipe, et en utilisant les meilleures méthodes et outils agiles. Son expertise technique Atlassian est inégalée et Valiantys accompagne ses clients sur l'ensemble des projets sur ces plateformes. En tant que partenaire spécialisé reconnu en matière d' « Agile at Scale », d'ITSM et de Cloud, Valiantys aide les organisations à accélérer le time to value avec des implémentations d'Agile at Scale, de Cloud et d'ITSM. Parce que le travail d'équipe ne se limite pas aux outils, la société comble le fossé entre les applications et les pratiques stratégiques telles que SAFe® et ITIL. Au cours des 15 dernières années, Valiantys a accompagné plus de 5000 clients pour atteindre les résultats commerciaux souhaités en réduisant le time to value, grâce à une meilleure collaboration entre les équipes.

Renseignements: Contact médias: Valiantys Reena Agnihotri - [email protected] - +1 416-522-2615