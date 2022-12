Valiantys intègre Expium pour renforcer sa position de partenaire mondial leader d'Atlassian

TOULOUSE, France et ST LOUIS, 13 décembre 2022 /CNW/ -- Valiantys annonce l'acquisition d'Expium LLC., et étend ainsi sa présence sur le marché américain.

Expium est un cabinet de conseil leader en innovation, spécialisé dans la transformation des processus métier à l'aide des technologies Atlassian. Il fournit des solutions métier telles que gestion de flotte, suites DevOps ou systèmes d'accueil clients pour des entreprises du Fortune 100. Expium fournit actuellement des services à environ 2.000 entreprises.

Valiantys and Expium join forces to strengthen its leading position as a global Atlassian partner

Valiantys, présent en Europe et en Amérique du Nord, est l'un des partenaires leaders mondiaux d'Atlassian. Reconnu en tant que partenaire spécialisé « Agile at Scale », migration vers le cloud et ITSM, Valiantys aide les entreprises à accélérer leurs stratégies de transformation numérique en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes et outils Agile, via des solutions cloud. Valiantys accompagne également les entreprises dans la transformation de leurs outils de gestion des services informatiques et d'entreprise.

Cette acquisition permettra de combiner l'expertise approfondie d'Expium en matière de développement d'applications métier, DevOps et de formation avancées ; avec la portée mondiale de Valiantys, son expertise en matière de transformation ITSM et son offre de services managés. Le centre d'excellence consolidé « Agile at Scale » réunissant de grands experts du secteur fournira du coaching, des formations aux pratiques agiles et aidera à la mise en œuvre de la plateforme Atlassian.

« Expium est une entreprise hors pair, avec une réputation exceptionnelle et une équipe passionnée », a déclaré Lucas Dussurget, PDG de Valiantys. « Ensemble, nous disposons d'une expérience et de compétences inégalées dans la transformation des méthodes de collaboration d'équipe, à travers le développement de produits, la gestion de services informatiques et des processus de gestion du travail d'équipe. »

« Le niveau d'expertise d'Expium dans les technologies Atlassian et DevOps est inégalé et sa culture passionnée est parfaitement alignée avec celle de Valiantys », a déclaré Emmanuel Benoit, PDG Amérique du Nord, Valiantys. « L'entreprise a été reconnue par Atlassian partenaire de l'année, dans la catégorie Innovateur Technologique. Elle excelle dans les solutions créatives et son approche complète la proposition de valeur que Valiantys apporte à ses clients. Ensemble, nous disposons d'une expertise considérable sur laquelle les entreprises pourront s'appuyer. »

« Il y a environ 18 mois, nous avons discuté avec Valiantys dans le cadre de notre participation au Partner Council d'Atlassian, et nous avons réalisé à quel point nos activités, notre culture et nos approches étaient similaires. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Expium, un chapitre où nous serons en mesure d'accélérer notre mission de transformation des méthodes de travail » a déclaré Michael McNeil, Managing Partner, Expium. « En intégrant Valiantys, nous apporterons plus rapidement de la valeur à nos clients grâce à une offre de services plus large et plus complète, adossée aux solutions d'Atlassian. »

« Nous tenons à féliciter Valiantys pour l'acquisition d'Expium et sommes ravis de ce rapprochement » a déclaré Cameron Deatsch, Chief Revenue Office chez Atlassian. « Nous sommes convaincus que l'expertise et les capacités combinées de ces deux partenaires de premier plan permettront de libérer tout le potentiel du travail d'équipe pour les clients du monde entier. »

Les récents investisseurs de Valiantys, Keensight Capital et Tercera, ont joué un rôle crucial pour rendre cette acquisition possible.

À propos de Valiantys

Valiantys est une société mondiale leader dans le conseil et les services Atlassian. La société accélère la transformation des entreprises en numérisant les processus et en modernisant le travail d'équipe, et en utilisant les meilleures méthodes et outils agiles. Son expertise technique Atlassian est inégalée et Valiantys accompagne ses clients sur l'ensemble des projets sur ces plateformes. En tant que partenaire spécialisé reconnu en matière d' « Agile at Scale » et de Cloud, Valiantys aide les organisations à accélérer le time to value avec des implémentations d'Agile at Scale, de Cloud et d'ITSM. Parce que le travail d'équipe ne se limite pas aux outils, la société comble le fossé entre les applications et les pratiques stratégiques telles que SAFe® et ITIL. Au cours des 15 dernières années, Valiantys a accompagné plus de 5000 clients pour atteindre les résultats commerciaux souhaités en réduisant le time to value, grâce à une meilleure collaboration entre les équipes. Vous trouverez de plus amples informations sur Valiantys à l'adresse suivante : https://valiantys.com/.

Suivez Valiantys sur LinkedIn.

À propos d'Expium

Expium est un leader confirmé dans la création de solutions d'entreprise innovantes, le développement de logiciels personnalisés full-stack et la formation premium. "Unifier le déploiement d'Atlassian dans toute l'entreprise" est la devise d'Expium depuis sa création. Expium a développé des compétences, des outils et des approches uniques pour résoudre cette tâche complexe, et fournit une grande valeur à ses clients. En tant qu'ingénieurs, coachs, architectes logiciels, chefs de projet et cadres, l'équipe d'Expium s'engage à fournir de la valeur rapidement. L'expertise d'Expium va au-delà des produits Atlassian et s'étend au conseil en business process et en gestion de projet. L'équipe d'Expium est connue pour sa capacité à créer des solutions sur-mesure lorsque les fonctionnalités standard ne suffisent pas. Vous trouverez de plus amples informations sur d'Expium à l'adresse suivante : https://expium.com/

Suivez d'Expium sur LinkedIn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967554/VALIANTYS_EXPIUM.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1795959/Valiantys_Logo.jpg

SOURCE Valiantys

Renseignements: Contacts Presse : Valianty: Reena Agnihotri - [email protected] - +1 416-522-2615; Keensight Capital: Tim Lee - [email protected] - +44 7785 345 250; Citigate Dewe Rogerson pour Keensight Capital: Yoann Besse - [email protected] - Tél. +33 6 63 03 84 91; Léa Schultz - [email protected] - Tél. +33 7 57 52 06 05