MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) (la " Banque ") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la vente des actifs sous gestion de la division Courtage à escompte de Valeurs mobilières Banque Laurentienne à CI Services d'investissement inc. (CISI), une filiale en propriété exclusive de Financière CI Corp. (TSX : CIX).

La transaction comprend le transfert de 2 050 clients et d'approximativement 250 millions de dollars d'actifs sous gestion de Valeurs mobilières Banque Laurentienne vers CI Investissement Direct, une plateforme d'investissement en ligne pour les investisseurs autonomes et une division de CISI. Sous réserve des approbations réglementaires, la transaction devrait être conclue avant la fin de l'année civile. Il n'est pas anticipé que le produit net de cette transaction ait un impact significatif sur la situation financière de la Banque.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification de la Banque Laurentienne, définie dans son plan stratégique, qui vise à se concentrer sur les secteurs d'activité où elle peut se démarquer et être plus compétitive.

À la conclusion de la transaction, les clients seront transférés vers CI Investissement Direct, qui offre une sélection de plateformes de courtage innovantes, une variété de types de comptes d'investissement et un large éventail de ressources et d'outils pour répondre aux besoins des clients en matière de courtage. La Banque et CI Investissement Direct s'engagent à assurer une transition en douceur pour tous les clients.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 48,4 milliards $ de même que des actifs administrés de 26,6 milliards $.

À propos de CI Services d'investissement

CI Services d'investissement (CISI) est l'un des principaux courtiers canadiens qui offre un large éventail de services de courtage et de négociation novateurs à divers clients, notamment des gestionnaires de portefeuille, des courtiers et des investisseurs institutionnels. CISI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX), une société mondiale diversifiée de gestion d'actifs et de patrimoine dont les actifs s'élèvent à environ 489,1 milliards de dollars au 30 juin 2024.

