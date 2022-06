RIO DE JANEIRO, le 9 juin 2022 /CNW/ - Vale SA annonce qu'elle a conclu l'étude de préfaisabilité pour un projet de sulfate de nickel proposé au Québec, au Canada, ce qui représente une étape importante pour le développement du projet. Cette initiative stratégique souligne la volonté de Vale de fournir des produits de nickel à faible teneur en carbone et de haute pureté à l'industrie croissante des véhicules électriques.

Le projet proposé à Bécancour, au Québec, serait la première installation de sulfate de nickel entièrement locale du genre pour le marché nord-américain. Il tirerait parti de la production actuelle et future de nickel à faible teneur en carbone et à haute teneur des exploitations canadiennes de classe mondiale de Vale. D'après les travaux de faisabilité réalisés à ce jour, le projet aurait une capacité annuelle de traitement de 25 000 tonnes de nickel contenu en sulfate de nickel, le composé chimique utilisé dans la production de matériaux actifs précathodiques pour les batteries lithium-ion à base de nickel. La décision finale d'investissement et le calendrier du projet dépendent d'une série de facteurs, notamment de l'intégration et des exigences de la chaîne d'approvisionnement des batteries, ainsi que des approbations du conseil d'administration et des autorités réglementaires.

"Il s'agit d'une validation clé pour un projet qui offre à la fois des ventes diversifiées et un point d'entrée accéléré dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en plein essor en Amérique du Nord", a déclaré Deshnee Naidoo, vice-présidente exécutive de Vale Base Metals. "Nous sommes impatients de poursuivre les discussions avec des partenaires potentiels, ainsi qu'avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, afin de mener à bien ce projet stratégique ", a ajouté Mme Naidoo.

