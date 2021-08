Val-Brillant - Mise en service d'un nouveau tronçon de la route 132

RIMOUSKI, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Les usagers de la route 132 peuvent maintenant circuler sur un tout nouveau tronçon de 1,6 km dans le secteur de Val-Brillant, au Bas-Saint-Laurent. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, ainsi que le maire de Val-Brillant, M. Jacques Pelletier, en font l'annonce aujourd'hui.

D'ici le printemps 2022, un total de 3 km de la route 132 aura fait l'objet d'une reconstruction complète dans cette municipalité, le tout dans l'axe d'un nouveau tracé. Ce projet inclut également la construction d'un nouveau pont d'étagement ferroviaire, l'aménagement de deux nouveaux accès, l'amélioration du drainage et le resurfaçage de l'ancienne route 132 avant le transfert de cette portion à la Municipalité.

Citations

« L'ouverture de ce nouveau tronçon est une étape significative dans l'avancement du projet de reconstruction de la route 132 à Val-Brillant. Il s'agit d'une autre preuve de la volonté de votre gouvernement d'améliorer le réseau routier par la mise en place d'infrastructures durables et adaptées au milieu. À terme, ce projet d'envergure permettra d'accroître la sécurité des usagers qui circulent sur cette voie cruciale entre le Québec et les Maritimes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui une si belle nouvelle pour notre région et particulièrement pour la municipalité de Val-Brillant, qui occupe une place stratégique pour le secteur touristique du Bas-Saint-Laurent. Nous venons de franchir un pas de plus dans le cadre de ce projet qui me tient particulièrement à cœur et qui permettra d'améliorer les déplacements de tous les usagers dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Une importante étape a été franchie dans le cadre du réaménagement de la route 132. Il s'agit d'un des plus importants chantiers qu'auront vus les Val-Brillantoises et les Val-Brillantois au cours des dernières années et nous sommes fiers de collaborer à sa réalisation. »

Jacques Pelletier, maire de Val-Brillant

Faits saillants

Le projet de réaménagement de la route 132 vise l'amélioration de la sécurité routière par la correction de la géométrie de la route, le redressement des courbes et l'amélioration de la visibilité. Il permettra également d'améliorer la qualité structurale de la chaussée sur près de 3 km.

Les premiers travaux, soit le déplacement de la voie ferrée, ont été effectués par le Canadien National en 2017 et en 2018.

en 2018. Le Ministère vise une mise en service complète des nouveaux aménagements au printemps 2022.

L'ensemble des coûts du projet est évalué à 33 M$. Ce montant inclut un investissement de 75 000 $ de la Municipalité de Val-Brillant sur ses infrastructures.

