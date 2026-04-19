Vague d'extorsion : les tenanciers de bars demandent un répit économique au gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 19 avril 2026 /CNW/ - L'industrie des bars traverse actuellement une crise majeure en raison d'une vague d'extorsion sans précédent qui frappe la grande région de Montréal ainsi que d'autres régions du Québec.

Au cours des derniers mois, les actes criminels visant les établissements commerciaux se sont multipliés : coups de feu contre des bâtiments, cocktails Molotov, menaces et demandes d'argent en échange de « protection ». Cette escalade de violence perturbe gravement les opérations de nombreux commerces et met en péril la sécurité des employés et de la clientèle.

Les conséquences financières sont importantes. En plus d'une baisse significative de l'achalandage, les commerçants doivent assumer des coûts supplémentaires liés au renforcement des mesures de sécurité.

Dans ce contexte particulièrement difficile, les tenanciers jugent inappropriée la décision du gouvernement du Québec de réduire la commission sur les loteries vidéo qui leur est versée. Ils demandent au ministre des Finances, Éric Girard, de reporter cette mesure à une date ultérieure.

Un tel report n'aurait pas d'impact significatif sur les finances publiques, mais offrirait un soutien essentiel à des centaines d'entreprises qui tentent de survivre à cette crise.

La situation est d'autant plus préoccupante que certains commerçants ont déjà été contraints de fermer leurs portes. C'est notamment le cas de Moussa Farha, propriétaire du restaurant Jack Saloon, victime d'extorsion. « Mieux vaut perdre de l'argent qu'une vie », a-t-il déclaré.

Les représentants de l'industrie lancent aujourd'hui un appel clair au gouvernement : il est urgent d'agir pour soutenir les commerçants et assurer leur sécurité.

À propos

Les tenanciers de bars et établissements licenciés du Québec représentent un secteur clé de l'économie et de la vie sociale, contribuant significativement à l'emploi et à l'attractivité des centres urbains.

SOURCE Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

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