Vaccination obligatoire pour les employés des RPA - Le RQRA est inquiet pour la sécurité des aînés

« En exigeant que tout le personnel en RPA soit vacciné sachant qu'il n'y a que quelques employés qui s'y opposent formellement, nous craignons un risque de démission d'employés. Qui plus est, des RPA risquent d'être en défaut du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés qui exige un seuil de surveillance. Pour 72 % (1 245 sur 1 712) des RPA au Québec, le seuil exigé est d'une personne. Inéluctablement, la vaccination imposée risque d'engendrer des quarts de travail sans employé ou pire, la fermeture de certaines RPA », explique Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Ainsi, plutôt qu'une interdiction de travailler, le RQRA propose que l'employé non vacciné suive un dépistage obligatoire régulier. S'il présente un résultat négatif, il pourra continuer à travailler, évitant de cette façon les bris de services.

De plus, selon ce qui a été annoncé hier, cette mesure vise non seulement les employés des RPA, mais aussi les bénévoles, les proches aidants et tous ceux qui visitent un proche. Ce qui veut dire qu'une famille qui visite un aîné doit fournir son passeport vaccinal, mais si l'aîné visite sa famille, il n'y a pas de contrôle. Idem si l'aîné va faire ses courses à l'extérieur de la résidence. « À notre avis, ajoute Yves Desjardins, la vaccination obligatoire des employés en RPA n'apporterait que très peu de sécurité supplémentaire aux aînés qui habitent en RPA, en plus de mettre à risque des aînés qui ne le sont pas actuellement ».

Transmission potentielle de la Covid-19 dans les RPA

Durant la pandémie et même aujourd'hui encore, force est de constater que la transmission de la Covid-19 en RPA n'est pas toujours en grande partie le résultat des employés, mais bien du personnel des CLSC, qui offre des soins à plus de 80 000 aînés vivant en RPA, des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) et des proches aidants.

