Vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et des services sociaux : les entreprises ambulancières réclament une place en commission parlementaire

MONTRÉAL, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - En regard des annonces faites par le premier ministre du Québec, M. François Legault, la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) souhaite participer à la commission parlementaire afin de permettre aux parlementaires de prendre des décisions justes et éclairées en ce qui concerne le déploiement de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé et des services sociaux. En tant qu'acteurs de la première ligne du système de santé, les entreprises membres de la CESPQ forment un groupe visé par cette éventuelle ordonnance et constituent à travers la CESPQ des interlocuteurs crédibles, qui peuvent sans l'ombre d'un doute apporter une contribution pertinente à ce débat déterminant pour la lutte contre la COVID-19.

« À priori, même si la grande majorité de nos paramédics font partie des Québécois déjà vaccinés, nous sommes d'avis que tous devraient l'être et être reconnus à l'instar des autres soignants sur la ligne de front comme des travailleurs de la santé à risque. Toutefois, nous voulons prévenir le gouvernement de certains écueils. Il est fondamental de bien connaître la mécanique entourant cette vaccination obligatoire, la vérification des doses de vaccin administrées et les impacts possibles pour les employés refusant de s'y soumettre. Les contours de la mesure doivent être bien établis. Il en découle des enjeux liés à la disponibilité du personnel, qui pourrait se traduire par des bris de services, particulièrement en régions. En conséquence, nous souhaitons sensibiliser la commission aux éventuels impacts de la vaccination obligatoire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs encore desservis par des horaires de faction », affirment Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

Du même souffle, la CESPQ est d'avis que les échanges en commission parlementaire sur ces enjeux permettront du même coup de nourrir les réflexions en cours sur le futur du système préhospitalier d'urgence et la contribution de ses parties prenantes aux réponses à apporter aux défis de santé publique dans nos communautés.

« De plus, il est important que les règles soient flexibles en ce qui concerne le financement des entreprises ambulancières et la gestion du personnel, car la pandémie a entraîné des coûts irrécupérables pour les entreprises du secteur », ajoutent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

SOURCE Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656, Robby Desjardins, 450 421-4578, [email protected]